台積電串聯雙城情誼 德國德勒斯登市長率團訪高雄

德國德勒斯登市市長德克·希柏特率團拜訪高雄市政府，市府由副市長林欽榮代表市長陳其邁，迎接遠道而來的貴客。（翻攝林欽榮臉書）

台積電陸續在高雄與德國德勒斯登設廠，促成歐亞雙城情誼，德勒斯登市長德克·希柏特率團到訪，除讚嘆兩城擁有極為相似的靈魂，也探詢更多合作機會。

德國德勒斯登市市長德克·希柏特（Dirk Hilbert），率領市政資訊服務處、經濟發展辦公室等團隊成員，及多位市議會議員來訪高雄，高市府由副市長林欽榮代表市長陳其邁，迎接遠道而來的貴客。

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林欽榮引述希柏特說法，形容德勒斯登身為歐洲核心的「薩克森矽谷（Silicon Saxony）」，與高雄有著極為相似的靈魂，他非常佩服高雄能在短時間內，從傳統重工業轉型為高科技領航者，這也是德勒斯登致力追求的目標。

林欽榮說，台積電先後在高雄與德勒斯登投資設廠，這契機讓兩城成為「強強聯手」的盟友；希柏特則認為透過半導體產業鏈連結，不僅能相互穩定供應鏈，更能在高科技領域達成雙城共榮成長。

德勒斯登訪團今下午接續前往高雄市智慧運輸中心，了解市府對即時交通監控與AI數據分析的運用，市府還安排訪團搭乘無人自駕車，體驗高雄結合5G專網與AIoT技術，在亞洲新灣區及港邊商圈所推動的自動化接駁與互動導覽服務。

林欽榮表示，除硬體建設交流，雙方也將合作核心放在「人才」；希柏特則感性分享，德勒斯登正張開雙臂歡迎即將進駐的數百名台灣員工，並開始籌備「台灣日」系列活動，要讓台灣朋友在異鄉也能感受到家鄉的溫暖。

林欽榮指出，期待未來兩市在半導體與智慧城市領域有更緊密的合作，創造雙贏共榮的嶄新局面！

勒斯登市市長德克·希柏特與副市長林欽榮會談，討論雙城合作機會。（翻攝林欽榮臉書）

高市交通局為德勒斯登訪團簡報智慧運輸中心運作機制。（翻攝林欽榮臉書）

高市府邀請德勒斯登訪團搭乘無人自駕車。（翻攝林欽榮臉書）

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