侯友宜訪澳洲抵達布里斯本 僑胞熱情接機

新北市長侯友宜出訪澳洲，抵達布里斯本後受到僑胞熱情接待。（圖由新北市政府提供）

新北市長侯友宜今（16日）起率團出訪澳洲，晚間已抵達布里斯本，僑務委員徐瑞雲及駐布里斯本台北經濟文化辦事處處長范厚祿率僑胞接機，僑胞見到侯友宜，熱情地寒暄、握手，並獻上花圈祝福，直呼「市長，看到你真高興」，一行人也在機場合影留念。

侯友宜今天上午出發前在桃園國際機場表示，此行與市府團隊前往澳洲，針對水利、觀光、醫療等議題交流，並參訪布里斯本、雪梨及墨爾本3座城市。目前新北規劃興建大巨蛋，並舉辦跨河煙火活動，希望汲取國際經驗，打造世界級場館及世界級慶典。

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此外，侯友宜說，針對水利建設、長照、青少年心理健康議題，新北市府也會和澳洲團隊分享經驗，期間安排和澳洲政府機關各部門首長見面，並跟在地僑界、民間團體互相交流，希望把新北市好的經驗帶出去，同時也把別人的經驗帶回來，學習別人不一樣的做法，促成新北市的國際交流。

新北市長侯友宜抵達澳洲後，僑務委員徐瑞雲及駐布里斯本台北經濟文化辦事處處長范厚祿率僑胞接機。（圖由新北市政府提供）

新北市長侯友宜率團訪問澳洲，今晚已抵達布里斯本。（圖由新北市政府提供）

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