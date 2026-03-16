玉山論壇》歐洲印太緊密相連 捷克前外長：台灣韌性是民主世界一部分

外交部與台灣亞洲交流基金會（台亞會）今日舉辦第9屆玉山論壇「印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」，晚宴由外交部長林佳龍（左2）主持、德國慕尼黑安全會議前主席霍伊斯根（右1）、紐西蘭前外長馬胡塔（右2）及捷克前外長利帕夫斯基（左1）演說。（記者田裕華攝）

捷克前外長利帕夫斯基（Jan Lipavský）表示，歐洲與印太地區安全緊密相連，經濟安全及科技韌性已與國家安全密不可分，台灣韌性不只是區域問題，更是民主世界韌性的一部分，台捷儘管地理距離遙遠，但在民主、自由、韌性等真正重要的事上緊密相連。

外交部與台灣亞洲交流基金會（台亞會）今日舉辦第9屆玉山論壇「印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」，晚宴由外交部長林佳龍主持，德國慕尼黑安全會議前主席霍伊斯根（Christoph Heusgen）、紐西蘭前外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）及捷克前外長利帕夫斯基演說。

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利帕夫斯基致詞表示，歐洲與印太地區的安全緊密相連，而台灣正處於連結的核心，歐洲發生的事件會向印太地區送出訊號，若侵略進犯在一個地區獲得成功，此一先例便會誘惑另一個地區。因此，烏俄戰爭正是一場攸關侵略能否取勝的全球測試。

利帕夫斯基指出，在烏俄戰爭中，商用現貨武器與精準打擊能力已經普及化，民用技術與軍事力量的分界幾乎已經消失，經濟安全及科技韌性已與國安密不可分，這正是台灣關鍵的原因，台灣是科技強國、全球供應鏈的關鍵節點，台灣韌性不只是區域問題，更是民主世界韌性的一部分。

利帕夫斯基表示，台捷儘管地理距離遙遠，但在對民主、自由、韌性的承諾等真正重要的事上緊密相連；在21世紀，距離已不再是安全的保證，在印太及歐洲發生的事會互相形塑。

紐西蘭前外長馬胡塔演說指出，在理想的狀況下，多邊主義能夠匯聚多國影響力、維護共同標準，並且在不確定的時刻中提供更大的穩定性，而有效的多邊合作應奠基於開放透明民主治理、尊重國際法等共享價值。

馬胡塔說，CPTPP提供高品質、以規則為基礎的市場，讓各國能在符合透明度、公平競爭、開放市場的條件下平等參與，藉以減少不確定、強化可預測性，並降低跨境投資與創新的障礙，CPTPP也有助於吸引長期投資，藉深入地融入區域價值鏈而支持生產力提升。

馬胡塔強調，多邊組織一開始定下的規則必須持續被維護，不應將經濟關係武器化，且應持續將合作視為優先本能，而非最後手段。

馬胡塔總結指出，在印太地區，紐西蘭相信開放、對話、包容的區域機構對管理競爭及確保繁榮至關重要，選擇合作而非脅迫、選擇規則基礎的秩序而非強權，就是在形塑我們想要的未來。

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