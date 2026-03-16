檢方建請駁回柯文哲解除境管 陳佩琪果然又發文怨迫害

柯文哲涉入的京華城案，一審將於3月26日宣判。（資料照）

京華城案將於26日進行一審宣判，但前民眾黨主席柯文哲卻想以出席兒子柯傅堯畢業典禮為由，申請解除境管赴日，引發輿論熱議，不少人認為柯家又想以此操作司法迫害。果然今天（16日）北檢建請駁回申請的消息一出，柯文哲妻子陳佩琪又開始在社群賣慘，痛罵民進黨政府「這個邪惡的政權藉由司法、使用卑鄙手段對付一個在野黨和其黨主席」。

陳佩琪今天在臉書發文，提到2023年總統大選前，她和柯文哲一起到東京參訪，當時兒子住在東京大學的巢鴨川宿舍，「但訪問行程太緊湊了，終究沒去宿舍探視他，只記得先生說過這句：『就等畢業典禮再來就好了啊！』」時間拉回現下，檢方建請駁回柯文哲解除境管申請的消息曝光後，陳佩琪特意發了這篇文，哀怨表示「到底是為了什麼，一個25年的重症醫師、八年的首都市長、和五年的創黨主席，竟被執政黨如此對待著……」

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她接著說：「就為了一個北市府委由外部獨立作業的都委會審議通過的京華城容積案，這是全程LIVE上網直播的會議，檢察官不滿意結果，卻不去羈押都委會委員，而是跑來羈押一個不知情、沒有介入的市長一年……對啦，就講出去，講給全世界的人聽，看看最後到底是誰丟臉的？為了鞏固自己的執政利益、一昧想吃乾抹淨台灣，民進黨這個邪惡的政權藉由司法、使用卑鄙手段對付一個在野黨和其黨主席……」。

有不少網友留言批，「貪污犯又在賣慘」、「遵法守法很難嗎？不守法還怪政治迫害，整黨施壓司法」、「說這麼多，為什麼不找橘子回來證明清白呢？」、「如喪考妣，阿北到底還有呼吸嗎？」、「不拿不該拿的錢，就沒這麼多事了」、「不貪污都沒事，自作自受」、「繼續關你們就可以繼續傳情了」、「你們家到底是憑啥要求司法給你們開先例？」

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