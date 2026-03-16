盧秀燕飛美藍線延伸太平傳變數 何欣純喊「盧秀燕不做、何欣純來做」

台中捷運藍線延伸太平傳變數，民進黨台中市長參選人、立委何欣純喊「盧秀燕不做、何欣純來做」。（記者蘇孟娟攝）

台中市長盧秀燕訪美11天，傳台中捷運藍線延伸太平段恐受台中市財力分級被降級影響面臨變數，引發關切。民進黨台中市長參選人、立委何欣純指出，問題不在財政分級，早在1月交通部已發文請市府修正「藍線延伸太平」計劃，但2個月過去市府還沒提送修正計畫，這是「效率」問題，她主張台中藍線延伸到太平要「一線到底」，「盧市長沒完成的，何欣純接棒來做」。

行政院主計總處年初公布最新的財力級次，台中市從原本「第二級」調降至「第三級」，重大建設的中央補助比例將隨之調整，藍線延伸太平段總工程經費達403.14億元，鐵道局在審查藍線延伸太平可行性研究時，已要求市府依最新級次修正內容，近來地方憂心「降級」後，恐直接衝擊台中捷運藍線延伸太平段的進度。

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何欣純指出，台中財政分級雖被調整，中央對重大交通建設的補助比例反而提高，只要市府與中央充分協調、有效率爭取中央資源、更能減輕地方負擔。

她說，她擔任立委以來，長期為台中爭取交通建設資源，也持續關注捷運計畫進度，但早在今年1月交通部就發文請市府修正「藍線延伸太平」計劃，市府迄今仍未提送修正計畫，這是「效率」問題。

何欣純強調，未來若擔任市長會整合中央與地方力量，全力推動台中捷運發展，帶動城市長遠發展。

台中市捷運工程局表示，針對交通部請市府依地方政府財力級次調整修正財務計畫，正依中央審查意見優化；財政局另表示，台中市因財劃法修法後中央統籌分配稅款增幅低於其他縣市，致財力級次調整，財力級次下降，未來申請中央補助有望提高補助比例。

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