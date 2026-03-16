國安諮委未上任被出征 林志潔：潑髒水的認知戰

準國安諮委林志潔頻遭網路惡意出征攻擊，她認為這是典型潑髒水的認知戰、法律戰。（取自林志潔臉書）

陽明交大法律學者林志潔獲總統賴清德拔擢，即將出任總統府國安諮詢委員，但今天網路社群傳出林志潔2013年曾掛名擔任中國上海交大亞洲法與社會年會研究員，被抹黑與中國有所關聯。

對此，林志潔今天也發文提到，中國上海交大與陽明交大的交大，原本就有交大系統的學術往來，且是姐妹校，2013年上海交大舉辦亞洲法與社會年會，身為亞洲法與社會學會理事國，她當然組團前往，對部分媒體刻意惡意連結，林志潔強調是典型的潑髒水認知戰及法律戰，她絕對禁得起檢視與考驗。

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林志潔說，2013年到中國上海交大，2017年由台灣主辦亞洲法與社會年會，亞洲各國學者也齊聚台灣交通大學光復校區。上海交大因與陽明交大有學術交流和學生交換制度，曾拜託她將研究領域和個人檔案置於其網頁上，這些她都如實向學校報告，既無支領任何費用，也無兼任或授課，且2013年後，也從未前往中國。

對於有曾是記者的人在網路上發文攻擊她，她認為這是典型潑髒水，再由其他人跟上轉發，她經歷過選舉，了解這是選舉操作或其他惡意攻擊時的手法，更是所謂認知戰、輿論戰和法律戰，需要大家對訊息真偽有所分辨。她強調，自己是歷經選舉高強度檢驗的人，之前出任金融消費評議中心董事長，所有經歷都被嚴格檢查過，禁得起檢視。

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