南投名間焚化爐爭議 環評委員：歡迎提供其他場址共同評估

南投縣焚化爐興建案，今召開⼆階環評範疇界定會議，做出重新進行主方案評估等結論。（記者張協昇攝）

南投縣政府規劃在名間鄉興建焚化爐，今（16日）召開⼆階環評範疇界定會議，在反焚化爐自救會抗爭下，環評委員們做出兩點結論，一是焚化爐設置地替代方案權重表修正案，如各方有意見，請於14日內提出書面意見至環保局，並請各單位評估縣內是否還有其他符合設置焚化爐潛力場址，同樣於14日內提供資料給環保局，並依修正後的權重表重新進行名間鄉預定地的主方案評估。

名間鄉焚化爐興建案，今在縣政府婦幼館召開⼆階環評範疇界定會議，名間鄉反焚化爐自救會與環保團體昨動員數百位鄉親到場，先在場外高舉縫上「反焚護名間」紅色字體的白布條抗議，進入會場後因現場椅子不夠，引發民眾不滿，隨即推擠桌椅，引爆衝突，隨後又有多位民眾拿出茶葉撒向會場，也有民眾激動以拳頭猛搥桌子，眾人並高喊撤案，與警方爆發第二波衝突，現場一片混亂，警方當場以干擾會場秩序將兩位民眾架離現場。

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自救會質疑，名間焚化爐預定地位於農業特定區，縣府尚未獲農業部同意變更地目，且兩條聯外道路也未取得土地同意函，即通過一階環評，程序上違法。

名間鄉長陳翰立表示，自從縣府宣布要在名間蓋焚火爐後，百年茶鄉商譽嚴重受損，茶菁從台斤降至每台斤只剩26元，要求縣府先檢討落實垃圾源頭減量，並重新選址。

環保局長李易書則表示，環評與土地取得是可以並行，程序並無違法，替代方案後續將會列入評估。

南投縣焚化爐興建案，名間鄉反焚化爐自救會動員數百位鄉親到場抗議。（記者張協昇攝）

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