卓冠廷衝刺初選啟動車掃 立委林楚茵到鶯歌相挺

民進黨新北市議員卓冠廷（左）為拚連任，今天起啟動衝刺大車掃，下午邀請同黨立委林楚茵（右）擔任首場嘉賓，在家鄉鶯歌車掃，爭取選民支持。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市議員初選民調將於3月23日至29日進行，新北市議員第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）初選6選5，含1席婦女保障名額，呈現男性5搶4競爭局面，現任市議員卓冠廷為拚連任，今天起啟動衝刺大車掃，下午邀請同黨立委林楚茵擔任首場嘉賓，在家鄉鶯歌車掃，爭取選民支持，有熱情支持者拿出看板標語，祝他「高票當選、阻止紅統」。

「我是林楚茵，下週電話民調，民進黨最強戰將卓冠廷也要初選，請大家支持！」卓冠廷辦公室團隊過去規劃「搶救王義川環台大車掃」行動，今天特地找回當時的皮卡車輛，讓林楚茵與卓冠廷站上該輛皮卡，從鶯歌聖榮宮出發做車掃拜票，沿街有支持者燃放鞭炮相挺。

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林楚茵表示，她與卓冠廷有特別緣分，兩人皆出身媒體、充滿正義感，2024大選期間更並肩擔任民進黨中央黨部發言人，兩人曾攜手揭發台中顏家不公不義事蹟，她讚卓冠廷不僅是政治夥伴，更是革命戰友，過去卓冠廷「抬轎」不遺餘力，現在輪到他面臨初選考驗，她絕對要當「助陣第1棒」。

卓冠廷指出，第1站車掃就從鶯歌出發，想到4年前回到自己的故鄉，爭取大家認同，3年多以來，他戰戰兢兢，爭取建設、監督政府，面對「穩保送」傳言，他嚴正澄清：「真的沒有保送！新人有加權，大家都在同一個賽道競爭」。

他也說，2024年總統大選時，他跟林楚茵一起擔任發言人，今天有她來加持，讓他覺得非常有信心，他強調，初選民調是「兄弟登山、各自努力」，關鍵時刻，拜託土樹三鶯的鄉親支持他通過初選，繼續為地方發聲。

民進黨在新北市議員第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌區），包括爭取連任的卓冠廷、廖宜琨、林銘仁和彭一書，以及另2位初選參選人，立委吳琪銘的兒子吳昇翰，與前新北市議員高敏惠的姪女高乃芸共同競爭。

民進黨新北市議員卓冠廷與立委林楚茵今午在新北市鶯歌地區車掃，支持者在旁揮手相迎。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市議員卓冠廷與立委林楚茵今午在新北市鶯歌地區車掃，有支持者拿出看板標語，祝他高票當選、阻止紅統。（圖由卓冠廷辦公室提供）

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