執政黨釋人事善意未獲回應 蔡其昌：善意被消磨勢必改變策略

民進黨立法院黨團總召蔡其昌。（資料照）

民進黨政府推薦的中選會人選遭在野黨封殺，民進黨團總召蔡其昌今天受訪表示，行政院在提名過程中已釋出善意，希望讓不同政黨聲音進入中選會，讓選務機構呈現相對客觀與中立，但在野黨並未領情；他說，政黨競爭本來就是互動關係，若一方長期釋出善意卻未獲回應，未來執政黨團隊人事提名上，可能會採取不同方式。

立法院上週五（13日）進行中選會人事同意權案投票，中選會主委被提名人游盈隆及藍白推薦的中選會委員李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人獲得同意；而民進黨政府推薦的副主委被提名人胡博硯、委員被提名人黃文玲、陳宗義3人遭到否決。

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蔡其昌今天接受本報訪問時表示，在中選會名單送入立法院時，他尚未接任總召，但當時觀察人選便感受到行政院與總統賴清德所釋出的善意，名單中包含國民黨與民眾黨推薦的人選，這代表執政黨並未打算「一把抓」；雖然世界上不存在「絕對客觀、絕對中立」，但透過不同立場的聲音彼此制衡，反而能讓機構運作更接近相對客觀與中立。

「行政院的思維很清晰，希望在中選會人選上展現和解與合作的可能。」蔡其昌坦言，為了讓這份名單在黨團內過關，他花費大量時間進行內部溝通；他透露，在閉門的黨團會議中其實「砲聲隆隆」，許多民進黨立委質疑部分人選過去的言行，但經過討論後，多數委員理解中選會的角色並非尋找與執政黨立場完全一致的人，而是重視行政、專業能力，以及透過多元聲音讓制度更具公信力。

蔡其昌指出，最終民進黨團在充分討論後，仍決定一致支持行政院提出的名單。不過，他直言，行政院所釋出的善意並未獲得在野黨回應，民進黨提名人選仍遭封殺，「善意如果一直沒有回應，其實是會被消磨的」。他說，政黨競爭本來就是互動關係，如果一方長期釋出善意卻未獲回應，未來執政黨在提名策略上，可能會採取不同方式。

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