新北戰警春酒現身 李四川：警察拿槍 我拿槌子敲工程

國民黨新北市長參選人李四川（右）、參選議員的蔡政呈（左）今出席新北市戰警春酒。（記者羅國嘉攝）

年底選戰升溫，國民黨新北市長參選人李四川今（16日）晚間出席新北市戰警春酒，由參選第四選區議員的蔡政呈陪同出席。李四川談到年底選戰強調，雖然離開新北市公職一段時間，但自己一直住在板橋，近期與多位里長交流地方建設與待解決問題，只要鄉親支持，一定會全力以赴，秉持一貫精神為新北市努力。

李四川指出，這週回到新北市走訪各地，看到許多老朋友，心裡感到相當溫暖。過去在台北縣、新北市服務時，警察同仁給予他很大的支持。當時警察局由市長侯友宜管理，他主要負責工程，但無論派出所或分局的需求，常會找他協助處理。

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他笑說，「警察拿槍，我拿槌子」，侯友宜曾提醒拿槍不能亂打，但他拿槌子可以敲工程，因此警察局所需的工程與硬體設備，團隊都盡力做到最完整。

李四川長居板橋 協助解決困難問題

談到年底選舉，李四川表示，這次因國民黨提名他參選新北市長，雖然離開新北市一段時間，但自己一直住在板橋。近期與許多里長見面，大家也提出不少地方建設與需要解決的問題，包括一些較為困難的案件，他都向大家保證，今年只要鄉親支持，自己一定會全力以赴，秉持一貫精神為新北市努力。

另外，李四川也提到議員參選人蔡政呈，認為蔡年輕有潛力，希望有更多年輕人接棒服務地方。蔡政呈父親過去做事認真、有拚勁，他一路看著對方努力成長，希望大家支持年輕世代，讓蔡政呈在選舉中高票當選。最後，李四川也向現場民眾拜早年，祝大家新年快樂、馬年行大運，也祝福蔡政呈選舉「馬到成功」、高票當選。

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