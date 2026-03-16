藍營批賴清德美化殖民 律師舉陳儀報告：當年自嘆台灣遠勝中國

陳儀1935年曾來台考察日治台灣。（圖翻攝自維基百科）

總統賴清德近日直言「國民黨政府來到台灣後，對待人民比日本殖民統治還差」，讓藍營氣炸，怒轟賴清德美化殖民，還稱當年要不是國民黨，台灣必被共產黨佔領，賴清德也沒機會當總統。看到藍營大崩潰，律師林智群翻出「台灣省行政長官」陳儀91年前來台灣考察寫的報告，當時陳儀就承認日治下的台灣在各方面都遠勝國民政府統治下的中國。

1935年適逢日本治台40週年，台灣總督府舉辦規模盛大的「始政40週年紀念台灣博覽會」。當時中國正處於現代化轉型的壓力，蔣中正指派時任福建省政府主席陳儀率團來台考察，當時陳儀參觀博覽會並走訪台灣各地，重點考察台灣的交通、電力（如日月潭發電廠）、衛生、治安及產業發展。回中國後，陳儀彙編了《台灣考察報告》，對當時台灣的現代化程度表示驚訝，並將其作為經營福建省的參考。這段經歷也與他後來被派任為台灣省行政長官有密切關係。

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而今國民黨人因為賴清德一席「國民黨政府對待人民比日本殖民還差」而爆氣，林智群特別翻出陳儀的《台灣考察報告》並劃下重點，大力稱讚了日治台灣衛生、治安和交通，甚至稱「反觀吾國，衛生事業，猶在幼稚時代，除通商口岸及各大城市，稍具成績外，其他內地，尚無衛生設施，每值病疫發生，則禱佛求神，以圖倖免。唾涕無定處，便溺無定所，茅廁櫛比，糞穢狼藉，故人民死亡率亦遠在任何國家之上，今後應如何急起直追，國人其勉乎哉！」

林智群直言，陳儀的結論就是「台灣的衛生、治安、交通都屌打中國現況。國民黨1945年的管理，就是沒有管理+貪污，其實是沒能力管理台灣這個比中國先進的島嶼的。低素質的貪官污吏，碰上高素質，看過日本人怎麼管理的台灣人，怎麼可能不起衝突，228（事件）的遠因來自於此。」

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