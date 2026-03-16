台中野火燒不停！議員重批盧秀燕飛美 宣導慢半拍

民政、消防與環保局成立「空拍機聯合稽查小組」，即時掌握公墓防火安全。（圖：市府提供）

台中近來紛傳野火燒山，一度延燒7000平方公尺，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻質疑，台中市長盧秀燕跑到美國大外宣、鞏固台美關係，結果山區接連失火，市府官方LINE帳號直到火災頻率大增後，才發布掃墓防火宣導，反應慢半拍，「連市民最基本的生活安全都顧不好，鞏固什麼台美關係」。

消防局與民政局均表示，今年已透過多元管道加強宣導掃墓落實「4不1要」，即「除草不用火、紙錢不飛揚、爆竹不燃放、菸蒂不亂丟、垃圾要帶走」，並持續加強巡查及執法。

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周永鴻說，大肚山及台中多處山區近來火災頻傳，讓基層消防人員疲於奔命，消防局統計14、15日兩天累計雜草火警75件，其中公墓火警就有10件，更早在13日龍井大肚山公墓旁就已經發生大型火警，燃燒面積近7000平方公尺，但台中市政府官方LINE卻遲至15日才發出掃墓防火宣導圖卡，該官方帳號是民眾接收市政資訊的第一管道，竟反應大遲鈍，顯示市府的宣導機制形同虛設。

他批評，盧秀燕訪美號稱拚城市外交甚至要幫鞏固台美關係，更在美國受訪時回應當時不選國民黨主席是因她堅持「信守承諾、專注市政」，連年年可預期的清明火燒山都應對失當，「連市民最基本的生活安全都顧不好，叫什麼專注市政、鞏固什麼台美關係」。

周永鴻更說，盧秀燕的城市治理從垃圾及廚餘去化設施延宕、造成垃圾山、廚餘湖，更成為全台非洲豬瘟防疫破口，行人死傷連年居全國之冠且連續3年增加等，暴露問題出在市府系統性的行政怠惰，有沒有專注市政，市民自有答案。

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