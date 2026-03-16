台灣燈會砸4.2億、交通部補助0.7億 議員：爽中央、苦地方

2026台灣燈會在嘉義縣舉辦。（資料照）

2026台灣燈會已落幕，嘉義縣政府公布統計數字，展期13天共累積參觀人次達1360萬人次，創造經濟產值316億元。由於交通部觀光署每年補助地方政府辦理台灣燈會經費約7000萬元，地方需負擔經費經常高達5到6億元，有議員認為是「爽到中央，甘苦地方」，難怪許多縣市不願承接辦理。

觀光署：未完整反映投入資源

觀光署回應，中央除直接補助地方政府經費，還包括主燈及主燈區建置、整體國內外宣傳推廣、國際媒體與KOL邀訪、國內外節目規劃安排及協調交通、公共運輸與各相關部會資源，並成立燈會指揮中心派駐人力協助運作，若僅以補助金額計算，並未完整反映中央整體投入資源。

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去年嘉義縣政府提出台灣燈會預算總經費6億6000萬元，獲得議會審議通過，其中包含中央補助款7000萬元、縣府自籌4億2000萬元，以及尋求民間資源贊助7000萬元，另由包括廢棄物清除處理基金、環境污染防制基金、平均地權基金共支應1億元，最終結算仍待縣府精算。

縣議員李國勝說，燈會6億6000萬元預算，中央補助僅7000萬元，縣政負擔重，燈會期間地方警察、消防及公務機關人員非常辛苦，許多決策卻由中央主導，並不公平，「爽到中央，甘苦地方」，難怪許多縣市不願辦台灣燈會。

觀光署表示，歷年台灣燈會皆由中央與主辦縣市政府合作辦理，中央提供整體品牌平台與相關資源支持，地方政府則依城市特色規劃燈區內容與活動規模，以高度熱情申辦，未來將持續與地方政府合作，透過台灣燈會國家級節慶品牌，結合文化創意與觀光資源，持續提升台灣節慶觀光的國際能見度。

觀光署說，燈會期間朴子與太保地區週末旅宿住房率達95%至100%，嘉義市假日住宿率亦突破9成，地方商圈營業額普遍成長約3成以上，顯示燈會活動對帶動地方觀光與消費具有明顯效益。

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