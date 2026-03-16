台灣入會屢受阻 英前貿易大臣：不能允許中國決定CPTPP成員

英國前國際貿易大臣福克斯（Liam Fox）。（記者田裕華攝）

台灣自2021年9月遞交申請，爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），但至今尚未成功，同年1月遞件申請的英國已於前年底成功入會。英國前國際貿易大臣福克斯（Liam Fox）今（16）日指出，既然CPTPP創立的初衷是為了制衡中國影響力，就不能允許中國決定其成員。

台灣雖然符合「奧克蘭3原則」，但仍未獲准加入CPTPP。福克斯今日下午於玉山論壇場邊記者會指出，在自由貿易戰居下風的時刻，CPTPP仍持續擴大及推進，將有助於戰略制衡中國。

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福克斯指出，目前CPTPP佔全球GDP的16％，若能擴大CPTPP的影響力，納入印尼等國，讓其貿易佔比超越中國，將更能有效地戰略制衡。

福克斯表示，既然CPTPP創立的初衷是為了制衡中國影響力，就不能允許中國決定其成員。

另外，台灣與加拿大的「貿易合作架構協議」去年以草簽，但至今尚未正式簽署。針對外界認為協議簽署停滯，加拿大前聯邦保守黨黨魁歐圖爾（Erin O’Toole）表示，他無法代表政府發言，但他認為協議並未停滯。他說明，加拿大政壇去年歷經戲劇性轉變，前總理杜魯道辭職、卡尼上台，又面臨美國總統川普上任後帶來的經濟變動，川普帶來的經濟變動因此成為加國政府的優先議題。

歐圖爾指出，加拿大政府仍希望完成台加「貿易合作架構協議」的簽署，他認為，今年春天的多邊論壇中，台加有望討論進行雙邊討論。

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