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    首頁 > 政治

    台灣對中投資2025僅剩3.8％！陸委會：我國經濟表現反而更穩健

    2026/03/16 18:31 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會指出，台灣對中投資佔比已從2010年83.8%劇降至2025年的3.8%，且我國經濟表現反而更穩健。（資料照）

    陸委會指出，台灣對中投資佔比已從2010年83.8%劇降至2025年的3.8%，且我國經濟表現反而更穩健。（資料照）

    大陸委員會今日表示，陸委會副主委沈有忠本月12日接見德國聯邦議院外交委員會議員邁爾（Stephan Mayer），雙方針對「川習會」動向、台德經貿韌性深入交流。沈有忠強調，台灣對中投資佔比已從2010年的83.8%劇降至2025年的3.8%，且我國經濟表現反而更穩健。

    陸委會指出，沈有忠當天特別感謝邁爾議員長期在德國議會為台發聲，並多次呼籲中共以對話取代脅迫，展現對台海穩定及反對武力改變現狀的實質支持。沈強調，面對中共武力、認知戰及經濟脅迫等「複合式威脅」，台灣堅信「和平靠實力」，並貫徹「和平四大支柱行動方案」。

    沈有忠表示，兩岸交流核心為「去風險化」與「去政治化」，台灣對中投資佔比已從2010年83.8%劇降至2025年的3.8%，且我國的經濟表現反而更穩健，充分顯見我國強化經濟安全自主的決心。

    沈有忠說，政府支持健康有序的正常往來，也針對具統戰意圖、政治風險的交流落實揭露，並尋求與德方在半導體供應鏈、能源及地緣安全上深化合作，呼籲以具體行動維持台海穩定，推動「台灣議題國際化」。

    邁爾回應表示，極其珍視台德友誼，並對台灣面對極限施壓所展現的經濟成長與防衛韌性深感敬佩。邁爾直指，堅決反對「中國將台灣問題視為內政」，呼籲中方遵守以規則為基礎的國際秩序。他承諾將持續在德國國會發揮影響力，深化台德各領域交流，與台灣共同捍衛自由民主的普世價值

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