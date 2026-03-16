蔡正元抹黑蘇巧慧曾祖父是漢奸 卓冠廷：代表國民黨選情告急

前國民黨立委蔡正元在臉書指民進黨新北市長參選人蘇巧慧的曾祖父蘇雲英是向日本人舉報，陷害林少貓的漢奸，蘇巧慧澄清為惡意捏造。民進黨新北市議員卓冠廷（前排左二）說，他很少看到國民黨的負面選戰打得這麼早，代表國民黨選情告急。（記者黃政嘉攝）

前國民黨立委蔡正元昨天在臉書發文，指民進黨新北市長參選人蘇巧慧的曾祖父蘇雲英是向日本人舉報，陷害抗日英雄林少貓的漢奸，蘇巧慧今天澄清為惡意捏造；民進黨新北市議員卓冠廷表示，他很少看到國民黨的負面選戰打得這麼早，這代表國民黨選情告急，相信因為是蘇巧慧的深耕、溫暖正向，讓國民黨不得不提早開始打負面選戰。

卓冠廷今天接受媒體聯訪表示，新北20幾年來，他很少看到國民黨的負面選戰打得這麼早，代表國民黨選情告急。他們真的是挖不到東西，亂打一通，這個事情今天直接被蘇巧慧團隊打臉，連引用的原著作者也說是亂講的，完全沒有任何證據，胡亂抹黑，反而讓大家知道蘇巧慧家族之前抗日的事蹟，直接作回馬槍打臉。

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卓冠廷指出，其實這代表「我們的方向是對的，我們就繼續這樣，打正向的選戰、打政策的選戰，讓對方不攻自破，就會知道誰是最適合新北市的市長候選人」。

蔡正元昨天在臉書發文提到，1902年5月26日，屏東地主蘇雲梯、蘇雲英兄弟向日本人舉報「屏東商人林少貓結夥造反」，日本人不分青紅皂白，殺害林少貓的家屬及親友500多人，史稱「阿猴大屠殺」，蘇姓兄弟的孫子曾任民進黨的大官，其曾孫女正要代表民進黨競選某大都的市長。

蘇巧慧指出，每到選舉，就有人用編造的假歷史進行政治攻擊，昨天又有人在網路上，抹黑她的曾祖父蘇雲英是陷害抗日英雄林少貓的漢奸，她再次闢謠，打臉惡意言論。第一、原作者曾出面打臉，抹黑文字全為惡意捏造，網路上散播她曾祖父的謠言來源，有人自稱引用《屏東縣鄉賢傳略》。事實上，這本書的作者蘇全福曾親自出來闢謠，書中根本沒有這麼寫，原著反而誇獎她的曾祖父「前清廩生，為人磊落，慷慨赴俠義，豁達有大志」，根本沒有半句提到林少貓，網路謠言不攻自破。

蘇巧慧說，第二，她的曾祖父不僅不是漢奸，還曾資助抗日運動，她家中不但有曾祖父資助抗日軍餉的「台灣民主國安全公司股份票」，證實曾經資助抗日，甚至還有曾祖父親筆題字的摺扇，內容感慨日治時期「民權莫展」，這是曾祖父期盼為台灣人民爭取權利的明證。

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