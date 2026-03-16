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    首頁 > 政治

    想篡位？ 陳智菡頻上台「咬耳朵」指導李貞秀 林俊憲酸：心急難耐

    2026/03/16 17:48 即時新聞／綜合報導
    深陷國籍與立委資格雙重爭議的李貞秀，在立法院首度質詢時，陳智菡在一旁頻頻「咬耳朵」下指導棋。（擷取自立法院國會頻道）

    深陷國籍與立委資格雙重爭議的李貞秀，在立法院首度質詢時，陳智菡在一旁頻頻「咬耳朵」下指導棋。（擷取自立法院國會頻道）

    民眾黨立委李貞秀深陷國籍與參選資格雙重爭議，今（16）天首度站上立法院內政委員會質詢台，獨自唱對角戲。過程中，民眾黨團主任陳智菡頻頻上台在李貞秀耳邊低聲指導，引發外界側目。民進黨立委林俊憲對此狠酸，這真是前所未見的國會奇觀，更直指陳智菡想篡位的企圖已是司馬昭之心。

    林俊憲在臉書發文表示，李貞秀的問題本質是法律問題而非政治問題，可今天她仍不聽勸，硬要上台質詢。一旁的陳智菡也沒閒著，前幾天嗆聲日本議員上畠寛弘，丟臉丟到國外，今天再度加碼，不斷在李貞秀發言時，上台咬耳朵下指導棋。

    林俊憲嘲諷，立法院很少見到今天這種鬧劇：違法立委硬要質詢，幕僚搶戲上場，而韓國瑜院長依舊無動於衷。整個場景，真是前所未見的國會奇觀。至於陳智菡今天大顯身手，她想篡位的司馬昭之心，恐怕連李貞秀自己都心裡有數了，「遲遲不把李貞秀換下來，讓她遞補上去，我想戰狼小姐姐心中一定是心急難耐，有苦說不出。」

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