國發會6度函請提交檔案 國民黨：願積極配合 實無人力處理

國民黨中央黨部。（資料照）

民進黨立委張雅琳今日質詢時指出，根據轉型正義成果報告，國發會已經函請國民黨提出檔案資料，辦理實地調查作業，國民黨卻未能配合。國發會主委葉俊顯表示，國發會多次函請國民黨提出檔案，但國民黨以選舉理由延遲，國發會本週將會第6度發函，如果再不配合，會開始評估是否採取行政罰。對此，國民黨表示，願積極配合，並非規避，然實無人力處理，且本案並無時效急迫性，盼能待各項選舉作業結束後配合辦理，並請國發會諒察。

葉俊顯今天赴立法院經濟委員會進行業務報告，張雅琳質詢時指出，根據轉型正義成果報告，國發會已經函請國民黨提出檔案資料，辦理實地調查作業，國民黨卻未能配合，此事進度如何。葉俊顯說明，國發會自114年9月至115年2月，多次函請國民黨提出檔案，並配合前往庫房調查，但國民黨一直以選舉理由延遲，國發會本週將最後一次發函，如果再不配合，會開始評估是否採取行政罰。

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對此，國民黨表示，國發會數度函請國民黨提出檔案資料，國民黨也多次回函懇切說明，強調國民黨近年辦理多項內部選舉，自114年7月起延續至今年，陸續辦理黨主席、全國黨代表選舉，及其後的中央委員、中央常務委員選舉等，各項黨內重要活動均需國民黨各單位於該期間內傾全力配合方能完成。

國民黨表示，國發會要求查看存放於倉庫的資料，需跨單位協調人力，國民黨願積極配合，並非規避，然實無人力處理，且本案並無時效急迫性，盼能待各項選舉作業結束後配合辦理，並請國發會諒察。對於國發會表示將再度發函，國民黨將待收到公文後，再行回覆。

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