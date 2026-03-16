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    首頁 > 政治

    第4屆高市議會最後一次大會日程出爐 8/20至10/28共計70天

    2026/03/16 16:47 記者王榮祥／高雄報導
    高市議會程序委員會通過第4屆議會最後一次定期大會日程表草案，自8月20日至10月28日召開、共計70天。（議會提供）

    高市議會程序委員會通過第4屆議會最後一次定期大會日程表草案，自8月20日至10月28日召開、共計70天。（議會提供）

    高市議會程序委員會今同意包括115年高雄市總預算第一次追加（減）預算案在內、共28案市府提案上程，並通過第4屆議會最後一次定期大會日程表草案，自8月20日至10月28日召開共計70天。

    第4屆第20次程序委員會議今由議長康裕成主持，副議長曾俊傑及江瑞鴻、黃香菽、陳幸富、李喬如、陳明澤等議員出席討論。

    在程委會出席委員無異議下，康裕成敲槌同意共計28案市府提案上程，包含社政類5案、財經類9案、教育類6案、農林類3案、警消衛環類3案、工務類1案、法規類1案。

    其中，因應中央增加核定115年度普通統籌分配稅及本市房屋稅收入增加，並推動各項利民福祉計畫，市府主計處提出115年度高雄市總預算第一次追加（減）預算案及單位預算案，歲入追加14億2326萬8千元，歲出追加14億2326萬8千元。

    程委會同意變更第7次定期大會議事日程表草案，將於5月6日議程聽取市府施政計畫及115年總預算第一次追加（減）預算案編制經過，5月27日變更為二、三讀會，並增加審議115年度高雄市總預算第一次追加（減）預算案。

    程委會今也通過第4屆第8次定期大會（本屆議員最後一次定期大會）議事日程表草案，自8月20日至10月28日召開，共計70天。

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