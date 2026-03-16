賴香伶上任苗栗副縣長 黃國昌：當初聽到如「晴天霹靂」

苗栗縣第二副縣長賴香伶（右2），今走馬上任，縣長鍾東錦（左1）舉辦茶會歡迎，民眾黨創黨主席柯文哲（左2）、黨主席黃國昌（右1）都出席力挺。（記者彭健禮攝）

苗栗縣第二副縣長賴香伶，今（16）日走馬上任，縣府舉辦茶會歡迎，民眾黨創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌都出席。柯、黃都讚許及肯定賴的能力與專業，期許賴為苗栗鄉親打拚、成為縣長鍾東錦最得力的左右手；鍾則感謝柯、黃願意借將，相信政黨合作會讓苗栗更好，展現苗栗藍白合氣勢。

鍾東錦致詞表示，政黨之間本是既競爭又合作，這樣的合作是很好的，而且他上次就是無黨籍當選，希望可以跟大家合作，才是苗栗最大的好處，也是最大的公約數。

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柯文哲誇鍾東錦「眼光好」

柯文哲表示，賴香伶任台北市勞工局長6年多，把勞工問題、抗爭等問題處理得非常好，是當時北市府各局處評比滿意度最高，後任民眾黨不分區立委，也在立院表現優秀。

柯另指出，最近有關於藍白合問題，檯面上是鄭麗文主席跟黃國昌主席簽約合作，而幕後的共同政見，政黨合作細節，就是賴香伶在負責。柯並誇鍾「眼光好」選到賴香伶，並跟鍾保證，賴香伶的操守、能力沒問題，也有中央及地方經驗，期望賴香伶拿出過去在台北市政府的工作精神來為苗栗鄉親打拚。

黃國昌：當初黨務運作 第一人選就是賴香伶

黃國昌則表示，當鍾跟他提出要邀賴出任副縣長時，他聽了「晴天霹靂」，因為他剛接下民眾黨主席時，於黨務運作推動上，腦袋想到的第一個人就是賴香伶。經過沉澱後，他也給予賴滿滿的祝福，並相信賴絕對不會讓苗栗鄉親失望，成為鍾縣長最得力的左右手。

此外，黃國昌也感謝鍾有雅量，同意賴香伶在任苗栗縣副縣長之際，可以繼續擔任民眾黨苗栗縣黨部主委，相信會讓民眾黨與鍾縣府團隊，一起為苗栗鄉親打拚，有更緊密的結合。

賴香伶則表示，她將負責包括社團、長照、教育、衛生，還有新成立的數位研討處等。苗栗面臨高齡時代，長照值得做更多的規畫；另，縣府已設定規劃好陽明交大的學區，她也會依鍾縣長願景，與教育部門的同仁規畫提出好的政策，留住人才。同時也會努力客家文化及語言的傳承與發展。

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