賴總統接見古屋圭司：台日深化關鍵產業合作 打造安全供應鏈

賴清德總統今接見日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員乙行時指出，面對威權勢力擴張，台灣將持續強化自我防衛能力，並與日本深化關鍵產業合作，打造安全可靠的供應鏈。（圖由總統府提供）

賴清德總統今接見日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員乙行，賴指出，面對威權勢力擴張，台灣將持續強化自我防衛能力，並與日本深化關鍵產業合作，打造安全可靠的供應鏈，提升區域經濟安全與產業韌性；另去年台日互訪人數已逾800萬人次，期盼能突破1000萬人次。

賴清德表示，感謝古屋多年來帶領「日華懇」持續推動台日國會交流，並在多項重要議題上為台灣積極發聲，是台灣最堅實、重要的國際友人。賴提到，近年來中國威權勢力不斷擴張，特別感謝高市早苗首相所帶領的日本政府與國會，多次在國際場合表達對台海和平穩定的重視，展現出對區域和平、民主價值的堅定支持。

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賴清德強調，面對威權勢力的擴張，政府已經提出為期8年400億美元的國防特別預算，來強化台灣的自我防衛能力，期待能和日本及更多民主夥伴深化合作，共同守護自由開放的印度太平洋。

賴清德指出，台灣和日本在產業上高度互補，已成為彼此重要的貿易夥伴，近年更在半導體產業合作上，樹立重要里程碑，期待台灣和日本能在人工智慧、網路安全、以及能源等關鍵戰略領域，繼續加深夥伴關係，一起打造安全可靠的供應鏈，提升區域經濟安全與產業韌性。

賴清德提到，去年台日兩國人民互訪旅遊人數已經超過800萬人次，希望在深化台日關係的同時，未來兩國人民互訪可以超過1000萬人次。 「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員乙行今會見賴清德總統時表示，台日領導人的政策方向高度一致，將能攜手推動區域朝更好的方向發展，為了防止「台灣有事」等衝突發生，日本將持續與共同價值的國家加強合作，共同守護台灣及其民主，維護台海的和平與安全。

古屋圭司指出，賴總統與高市首相都提出挑戰、投資、強韌經濟及強化外交等理念，顯示台日領導人的政策方向高度一致，相信雙方能攜手推動區域朝更好的方向發展。台積電赴日投資已成為台日經濟合作的新象徵，未來雙方也會在次世代產業、綠能產業、經濟與能源安全、供應鏈強化等領域持續深化合作，提升台日經濟韌性。

古屋提到，目前約有7萬名台灣人居住在日本。日本去年已開放在戶籍當中的「國籍、地區」欄位登記「台灣」，這項措施獲得在日台人的熱烈歡迎，更象徵日本尊重台灣的身分認同，也保障了台灣人的人權與尊嚴。

古屋說，中國對台壓力正逐年加劇。去年高市首相發表「台灣有事」相關言論後，引發中國強烈反彈並對日施加壓力。然而，高市首相的發言其實是延續日本政府既有立場，沒有任何問題，也不必對中國的壓力作出讓步。相對地，台灣針對日本食品回歸正常管理措施，展現了溫暖的支持，他要再次表達敬意。

面對台海情勢日益嚴峻，古屋強調，為了防止「台灣有事」等衝突發生，日本將持續與共享相同價值的國家加強合作，共同守護台灣及其民主，維護台海的和平與安全。

古屋表示，他在玉山論壇中提出希望促成日本自衛隊、台灣軍方及美軍樂隊進行文化交流的構想，期盼台美日三方能進一步協商、共同推動這項象徵和平與友誼的交流。創造未來與希望是大家共同的責任，期待台日持續攜手勇敢迎接各種挑戰並深化合作。

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