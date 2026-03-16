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    首頁 > 政治

    噁！黃國昌逛夜市吃鳥蛋 「咬過再回沾公用醬料」被批沒衛生

    2026/03/16 16:04 即時新聞／綜合報導
    黃國昌與館長走訪樂華夜市，竟將已經吃過的鳥蛋放回公共醬料區重複刷醬。（本報合成，擷取自館長YT）

    黃國昌與館長走訪樂華夜市，竟將已經吃過的鳥蛋放回公共醬料區重複刷醬。（本報合成，擷取自館長YT）

    民眾黨主席暨新北市長參選人黃國昌，昨（15）日與「館長」陳之漢合體直播，走訪永和樂華夜市大啖美食，本意是展現親民與行銷競選總部，卻因一個衛生細節意外引爆爭議。黃國昌在品嚐烤鳥蛋時，竟將已咬過的鳥蛋串兩度放回公用醬料區重複刷醬，畫面曝光後遭大批網友砲轟「沒衛生」。

    當天兩人在支持者簇擁下抵達鳥蛋攤位，館長先刷好醬料遞給黃國昌，黃試吃一口後似乎覺得味道不夠，竟順手將咬剩的鳥蛋串再次伸向公用醬料盤刷抹。隨後在吃到剩下兩顆時，黃國昌又再一次「回沾」刷醬。整個過程透過直播放送，迅速在社群平台引發熱議。

    影片瘋傳後，網友紛紛留言表示：「又想到他抓麻將的手了⋯這個人真的好沒衛生喔，從這些衛生細節就能看出，這人根本不在乎他人。留友注意別吃到他口水了」、「衛生習慣之差，大概是中國人的關係吧」、「這種嘴吃過的口水，簡直不要太噁心」、「看了之後真的沒有衛生的觀念，怎麼可以吃了一口才去刷醬料呢？我快吐了」、「噁⋯ 這些人不知道吃過的串不能再刷醬料嗎」、「他甚至在其他串的上面嘴開開的在嚼」。

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