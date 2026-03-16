玉山論壇午宴演說 波蘭前總統華勒沙：自由將勝利、武力脅迫必定失敗

波蘭前總統華勒沙今（16）日於玉山論壇午宴發表演說。（記者方賓照攝）

諾貝爾和平獎得主、波蘭前總統華勒沙（Lech Wałęsa）今（16）日受邀於玉山論壇午宴演說。華勒沙表示，世界可以藉由討論找到好的解方，無論遇到何種問題，都應以和平方案解決；以武力、脅迫為手段必會失敗，共產主義的解決方案也會失敗。他深信台灣的解方與自由會勝利。

外交部與台灣亞洲交流基金會（台亞會）合辦的第9屆玉山論壇「印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」今日揭幕，中午午宴邀請副總統蕭美琴與波蘭前總統華勒沙致詞。

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蕭美琴致詞表示，烏克蘭與中東發生的衝突影響了全球穩定及能源安全，隨著各國考量供應鏈、關稅、經濟安全，全球貿易流向正在重塑。與此同時，人工智慧等科技的快速發展，改變了經濟競爭與國家安全，這些發展直接影響了印太地區的供應鏈、市場與安全環境。

蕭美琴指出，在此局勢下，本次論壇的主題「台灣價值、科技與韌性方案」十分切合要點，台灣是個立基於自由的民主國家，擁有法治、開放的公民參與、體制透明、媒體自由，且公民社會扮演公共事務的積極角色，形塑了台灣與世界互動的方式。

蕭美琴指出，韌性涵蓋防災準備、能源緊急應變及快速復原系統，以經驗強化政府機構、地方社區、公民社會之間的協調，總統賴清德已提出「全社會防衛韌性」；台灣在全球科技生態系中也扮演重要角色，隨著人工智慧深度融入全球經濟與安全環境，可信賴供應鏈愈發重要，而台灣科技產業在開放、民主的社會中運作，有助於建立可信賴科技生態系。

蕭美琴指出，台灣的價值、韌性、科技實力等3要素，構成了國際夥伴關係的堅持基礎，價值建構信任、韌性強化穩定及安全、科技驅動創新與繁榮，台灣期盼持續與區域夥伴合作，強化韌性、支持創新，並且共促地區自由與安全。

華勒沙致詞指出，和平手段遠比武力更有效，20世紀隨著民族主義國家消亡而終結，共產主義在當年也已耗盡其可能性，並阻礙了世界的發展；當時改革已經不再可能，他們選擇以和平手段摧毀舊世界的秩序。

在必須討論世界新秩序的特殊時刻，華勒沙認為，中華民族必須統一，但統一必須遵循其他的規則，因此他向所有華人喊話，台灣已向世界證明，台灣在經濟與政治方面有好的解方與模範，應由台灣領導中華民族的統一；他身為有過革命經驗的人，深信台灣的解方與自由會勝利。

華勒沙深信，世界可以藉由討論找到好的解方，無論遇到何種問題，都應以和平方案解決；以武力、脅迫為手段必會失敗，共產主義的解決方案也會失敗。

外交部與台灣亞洲交流基金會（台亞會）合辦的第9屆玉山論壇「印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」舉辦午宴。由左至右為外交部長林佳龍、副總統蕭美琴、波蘭前總統華勒沙、台亞會董事長蕭新煌。（記者方賓照攝）

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