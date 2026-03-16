Email回覆李貞秀索資遭質疑 內政部：「民眾」詢問依法辦理

民眾黨籍中配立委李貞秀立委資格引發爭議。（記者陳鈺馥攝）

民眾黨籍中配立委李貞秀立委資格引發爭議，媒體報導，行政院通令部會不提供索資資料前，內政部曾以Email形式回函公開資料。對此，內政部說明，李貞秀女士助理多次致電詢問空餘屋相關統計資訊，因此內政部以電子郵件告知該「民眾」所詢資料本已公開於網站，相關回覆皆依「政府資訊公開法」、「檔案法」規定辦理。

媒體報導，行政院長卓榮泰下令各部會不提供資料前，李貞秀就有向內政部索取社宅相關資料；而內政部仍有回函，只是以Email形式，而非正式公文回函；除此之外，內容也是一些公開網站可尋得的數據，不過仍可視為提供資料。

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內政部對此說明，該案是在今年2月12日時，李貞秀女士助理多次致電內政部、統計處及國土署基層同仁詢問空餘屋相關統計資訊，因此內政部以電子郵件告知該「民眾」所詢資料本已公開於本部網站。自2月26日後，已請各單位在該名立委合法資格尚未確認之前，不論任何資料一律不予提供。

內政部表示，對於民眾詢問資料，內政部皆依「政府資訊公開法」、「檔案法」相關規定辦理，不過該案不符申請規定，因此未正式回覆。

據了解，李貞秀助理於2月6日發文後，2月12日多次致電國會組索取資料未果，之後又轉而聯繫統計處基層公務員，因此統計處方面才回覆告知，相關資料原本就已公布於網路上。此外，若有民眾多次來電詢問或騷擾，基層人員有時也會以電子郵件回覆說明，但相關回覆並不會經正式行政程序核決。

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