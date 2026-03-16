多起檢舉蕭敬嚴案湧入 國民黨中央考紀會將啟動調查

國民黨考紀會主委兼大陸事務部主任張雅屏。（資料照）

國民黨前發言人蕭敬嚴爭取國民黨提名參選新北市議員，同黨立委徐巧芯、葉元之認為蕭敬嚴過去在政論節目屢次抨擊黨內同志，表態不支持。國民黨考紀會近日收到多起蕭敬嚴的檢舉案件，國民黨考紀會主委兼大陸事務部主任張雅屏表示，將併案由中央考紀會進行處理，短期內就會召開考紀會，調查蕭敬嚴是否有違紀情事。

立法院國民黨團大會上週五安排議程討論蕭敬嚴代表國民黨參選新北市議員一案，多名藍委紛紛表達去年大罷免期間，遭蕭敬嚴攻擊的意見，有藍委表示，蕭敬嚴若只是要當名嘴那還好，罵國民黨卻還想代表國民黨參選，令人完全無法接受；另有中常委身分的藍委表示，週三會在中常會上發言，建請黨中央做成決議，以維護國民黨的紀律與團結。

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張雅屏今日證實，接到很多黨籍立委來電，想了解如何「落實黨紀」，「很少有一個案子有超過3個以上的檢舉的」。張雅屏說明，蕭敬嚴的案子比較特別，是在前主席朱立倫時代被處分停權3年，鄭麗文主席上任後，蕭提出申訴，主張要到場陳述說明，而依規定再申訴要送中常會，中常委也認為應該給他機會，因此接受蕭的申訴，依規定須退回地方黨部處理，之後就減為停權1年，並報中常會確認。

張雅屏指出，目前收到檢舉蕭敬嚴的案子，所發生的實質內容，都是在去年發生，是蕭敬嚴被申訴期間應該被調查、但未調查的內容。理論上這些是新北市黨部應該要蒐集資料，去比對蕭的說法是否為真及完整，但事後發現新北市黨部在申訴案的處理過程中是有瑕疵、不充分的，因此後來做的變更判定也有問題。

張雅屏表示，總之現在蕭敬嚴的案子會列為新案，併案處理，而因為相關內容與之前新北市黨部處理的申訴案有關，就不能再交由地方黨部處理，因為也變成利害關係人，必須迴避，新案將由中央考紀會辦理，調查有無實質違反黨紀、違紀的嚴重程度等，依照情節輕重，由考紀委員確認是否停權或開除黨籍。「不是我一個人說了算，我們有考紀委員共同決議」。

記者詢問，中央考紀會的調查結果，是否還要報中常會？張雅屏說，假如是停權就不用，開除黨籍就要報中常會。

對於蕭敬嚴已經完成初選登記，張雅屏表示，原則上是可以參加初選，不過，選舉過程的審查與考紀的處理不相關，直轄市議員的提名權在中央黨部。「就算他初選過關，後來考紀決定停權，他也就不能得到國民黨推薦」。

張雅屏說，對考紀單位而言，不會去考慮誰挺誰的問題，至於是否會有壓力？張雅屏說，「有什麼壓力？我公開呼籲，誰給我壓力，就觸犯相關考紀工作」。

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