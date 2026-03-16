鄭天財涉收賄711萬 民進黨轟：國民黨「不意外」又黑又貪又暴力

民進黨針對國民黨立委鄭天財涉收賄痛斥，國民黨「不意外」，又黑又貪又暴力。（圖取自民進黨臉書）

國民黨立委鄭天財涉向廠商收賄711萬元，鄭天財國會辦公室執行長張騰龍日前到庭作證時透露，曾目睹廠商前往立法院辦公室將賄款交付給鄭天財。民進黨今在臉書發文痛批，國民黨「不意外」，又黑又貪又暴力，丟臉丟到國際上，實在就是最壞的榜樣。

民進黨指出，檢調追查鄭天財涉嫌向業者收賄711萬元，甚至讓業者掛名「辦公室特助」，以方便向政府機關施壓，全案已依「貪污治罪條例」等罪嫌起訴，求刑10年以上。張騰龍近日當庭表示，曾親眼看到鄭天財在辦公室收錢，並承認只要業者長期幫忙捐款，就能掛名「立法委員鄭天財國會辦公室特助」。

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民進黨抨擊，原來鄭天財在國會議場翻桌、打人、潑咖啡，製造了無數爭議的同時，一轉身回到辦公室，就是直接伸手收錢、喬事、施壓政府機關，實在太離譜了。

民進黨也盤點鄭天財近年種種爭議，2024年12月19日民進黨團進入議場表達主張時，鄭天財恐嚇焚燒議場：「你們全部進去啦，我就把它燒掉」；朝野衝突時，鄭天財不僅經常動手打人、推人，甚至還在同年12月6日推倒民進黨立委邱議瑩時聲稱「國民黨為了保護台灣所以實施戒嚴」。

民進黨也回顧2020年11月5日，鄭天財質詢時不滿時任退輔會主委馮世寬的回應，不僅上前推擠，更直接朝對方身上潑咖啡；2018年12月10日審查促轉會預算時，鄭天財與多名藍委包圍時任代理主委楊翠，還抽走椅子導致楊翠險些摔傷，隨後更公然「翻桌」中斷議事。

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