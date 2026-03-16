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    首頁 > 政治

    藍營轟童子瑋敬老金加倍發開支票 卓芷戎：童子瑋說到做到

    2026/03/16 14:07 記者俞肇福／基隆報導
    童子瑋進步基隆辦公室發言人卓芷戎表示，對於敬老金加倍發的政見，基隆市長謝國樑如果做不到，童子瑋說到做到。（記者俞肇福攝）

    童子瑋進步基隆辦公室發言人卓芷戎表示，對於敬老金加倍發的政見，基隆市長謝國樑如果做不到，童子瑋說到做到。（記者俞肇福攝）

    國民黨基隆市黨部今天（16日）召開記者會，批評民進黨基隆市長參選人童子瑋老人福利政策開漂亮支票，沒有堅守財政紀律。對此，童子瑋進步基隆辦公室發言人卓芷戎表示，如果國民黨對於重陽敬老金、三節敬老金加倍的政策持否定態度，可直接表達立場，也可以請市長謝國樑撤回年底普發現金的承諾，謝國樑不做的，童子瑋說到做到。

    基隆市目前65歲到99歲市民，重陽節敬老慰問金1000元，100歲以上人瑞為6000元，至於端午節、中秋節與農曆春節的敬老金為3000元。童子瑋今年1月提出重陽敬老慰問金加倍政見，例如65歲到99歲的重陽節敬老慰問金從1000元提高到2000元，100歲以上人瑞從6000元加碼到1萬2000元，後來再提出農曆春節、端午節、中秋節敬老金加倍政見，從3000元加碼到6000元，並刪除最後設籍日規定，只要長期在基隆生活的長輩都可以領。

    童子瑋昨天（15日）在臉書貼文「童子瑋敬老金加碼政見，謝國樑市長宣布跟進」，他認為，市府發放的金額應該不到1萬元，距離他提出的政見目標，還有一段距離，但市府決定跟進，仍給予肯定，未來他當選市長，會履行政見承諾。

    國民黨基隆市黨部副發言人張家馨說，民進黨不是最愛講財政紀律嗎？怎麼一到選舉就開始開支票、喊加碼，彷彿政府的錢是從天上掉下來，最後買單的是全體市民。

    卓芷戎回應，國民黨對於重陽敬老金、三節敬老金加倍的政策如果持否定態度，請直接表達立場，「反對可以大聲說」，也可以請謝國樑撤回年底普發現金的承諾，選民可以從政策做比較，謝國樑不做的，童子瑋說到做到。

    中國國民黨基隆市黨部今天召開記者會，副發言人張家馨質疑，民進黨童子瑋開漂亮支票，由全民買單。（記者俞肇福攝）

    中國國民黨基隆市黨部今天召開記者會，副發言人張家馨質疑，民進黨童子瑋開漂亮支票，由全民買單。（記者俞肇福攝）

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