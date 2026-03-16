李四川成立新北競辦媒體群 網羅朱立倫、侯友宜人馬

年底選戰升溫，國民黨新北市長參選人李四川3月11日獲藍營徵召後，今天成立競選辦公室媒體群。（記者羅國嘉攝）

年底選戰升溫，國民黨新北市長參選人李四川近期成立競選辦公室，網羅前國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜人馬，「鐵三角」包括曾任雙北市府顧問的宋自強、新北市府副秘書長張其強及新北市府顧問李麗圳，分別主導選戰策略、新聞輿情和地方組織，並招攬具實務經驗的媒體人，協助對外溝通，李四川團隊整合藍營人才和資源強化戰力，儼然是「朱、侯團隊2.0」。

李四川競選辦公室媒體群今天成立，據了解，除新北市長侯友宜的核心政治幕僚、新北市府副秘書長張其強，將投入輔選工作，主導媒體輿情與對外溝通。群組中也發現，曾任侯友宜總統競辦發言人吳亮賢、有多名年輕新血加入，包括前壹電視、中天主播陳欣怡，以及曾在國民黨文傳會服務的李亮頤等多名年輕幕僚。議員江怡臻也加入，可能擔任發言人。

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另外，昨日李四川出席三重果菜市場平安宴，身旁的引導者為朱立倫辦公室主任江俊霆，他曾任新北市經濟發展局、民政局長、國民黨副秘書長，是跟隨朱立倫多年的子弟兵，也將投入輔選工作，協助李四川聯繫、熟悉地方。

31歲的陳欣怡曾任壹電視與中天主播，2024總統大選後離開媒體，目前熱衷衝浪與自由潛水；25歲的李亮頤則曾在國民黨文傳會服務。

32歲的吳亮賢政治大學中文系畢業，持有合格教師證，曾任國、高中教師。後因志向轉向新聞業，主要報導新北市府會、地方及黨政新聞。曾擔任侯友宜市長連任及總統競選的媒體聯繫窗口，也曾任職中國時報與聯合報記者。

李四川競選團隊逐漸成形，曾任新北、台北市府顧問的宋自強，多次替朱立倫操刀選戰，傳出將擔任總軍師，主導選戰議題、擘劃政見；新北市府顧問李麗圳將負責地方組織，強化基層動員能量；至於選戰操盤手，曾任侯友宜競選總幹事的前國民黨立委林鴻池是熱門人選。

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