李貞秀上演「對空氣質詢」 民眾黨嗆劉世芳、召委李柏毅

民眾黨中配立委李貞秀首度質詢就上演對著空氣質詢，上前向內政委員會召委李柏毅表達抗議。（記者王藝菘攝）

立法院內政委員會今（16）日邀請內政部長劉世芳報告業務概況、並備質詢，同時也是民眾黨立委李貞秀首度上台質詢，然而，劉因不認可李貞秀立委身分、拒絕上台備詢；召委李柏毅更宣布，行政官員可稱其「女士」，引發李貞秀抗議。對此，民眾黨黨團痛批今天是內委會「最可恥的一天」，反對歧視汙名，堅守立場不退讓。

民眾黨黨團指出，立委李貞秀今於內政委員會，針對人民最關心的「居住正義」議題充分準備，依法行使質詢權，她向官員提出尖銳且具體的提問：「請問賴清德總統選前承諾的百萬戶社宅，如今全面跳票，你們要如何面對選民？」李貞秀委員更揭露，當前社宅興辦計畫全卡關，而中央住都中心竟然淪為「酬庸中心」，人事費用不斷暴增、還放任已完工的上百戶社宅閒置養蚊子。對此，民進黨劉世芳等「吃台灣米、喝台灣水」的大官們，對於人民的居住議題的痛苦視若無睹，只會不斷以「務實調整」的話術，繼續欺騙人民。

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民眾黨團批評，面對李貞秀委員接連拋出的問題，內政部長劉世芳無力回應，枯坐席間裝傻。她既無勇氣為政策辯護，也無能力提出改進方向，人民看見的，也只有逃避與推諉、卸責。

民眾黨團直言，內政委員會召委李柏毅不僅沒有維持會議中立與秩序，反而樂於替執政黨「看門」；李柏毅先生以個人與政黨立場粗暴干預議事程序，強行限縮、閹割立法委員職權。李柏毅刻意用「李貞秀女士」來稱呼，以為這樣可以羞辱民眾黨與李貞秀委員，殊不知他暴露的是自己的無知，與對陸配根深蒂固的「歧視」心態。李柏毅羞辱的，其實是過去口口聲聲高喊進步與平權的民進黨自己。

這不只是發生在立法院的事，民進黨不斷操作族群與身分議題，將陸配與新住民當成政治鬥爭的工具，這將使其他上百萬在台灣落地生根、努力生活的陸配家庭，也公然遭到標籤化、污名化，公然被歧視與打壓。

台灣民眾黨立法院黨團副總召王安祥、洪毓祥委員今日直接前往內政委員會聲援李貞秀委員，向李柏毅委員表達強烈抗議，洪毓祥委員更直接請李柏毅停止踐踏議事制度、停止護航官員逃避監督。

台灣民眾黨立法院黨團更在此嚴正要求民進黨政府：停止踐踏中華民國的民主與法治、停止對陸配與新住民的打壓與追殺。台灣民眾黨相信，一個真正自信的民主社會，不會透過打壓弱勢族群來鞏固權力；真正善良正義的台灣人，不會容忍民進黨一再顛倒是非黑白、製造對立衝突。當制度被踐踏、當民主被扭曲、當弱勢被歧視，台灣民眾黨立院黨團將繼續為人民強力監督政府。

民眾黨立委李貞秀今（16）日首度於內政委員會進行質詢。（記者王藝菘攝）

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