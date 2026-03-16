賴清德：台灣致力團結民主夥伴 撐起「民主保護傘」

總統賴清德今（16）日於「第9屆玉山論壇」開幕式致詞表示，沒有團結就沒有自由，台灣致力於團結民主夥伴力量，共同撐起「民主保護傘」，攜手促進世界的民主、和平與繁榮。（記者方賓照攝）

總統賴清德今（16）日於「第9屆玉山論壇」開幕式致詞表示，沒有團結就沒有自由，台灣致力於團結民主夥伴力量，共同撐起「民主保護傘」，攜手促進世界的民主、和平與繁榮。台灣有決心維護區域和平穩定，也願意與民主陣營肩並肩發揮嚇阻力量，靠實力求得和平。

外交部與台灣亞洲交流基金會（台亞會）合辦的「第9屆玉山論壇」今日揭幕。總統賴清德於開幕式致詞指出，今年「玉山論壇」主題是「印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」，這表示，台灣決心要以具體的行動，在過往「新南向政策」的基礎之上，持續與新南向夥伴國、印太各國，乃至於全球民主夥伴，建立更廣泛、更深入的夥伴關係，期待共同創造更繁榮的未來。

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賴清德說，我們相信，沒有團結，就沒有自由，今天諾貝爾和平獎得主、波蘭前總統華勒沙（Lech Wałęsa）也在現場，他在1980年創立團結工聯，推動波蘭民主化及改革，所展現的就是團結的力量。他上任近兩年來，台灣也致力於團結民主夥伴的力量，共同撐起「民主保護傘」，讓理念相近的國家免於威權擴張的威脅，攜手促進世界的民主、和平與繁榮。

賴清德指出，台灣已明顯降低對單一中國市場的依賴，2010年台灣對外投資有高達83.8％在中國，去年已降到3.75％，創下歷史新低，台灣也持續布局全球市場，過去十年台灣企業赴歐盟國家投資的規模大幅成長650％。美國去年也已成為台灣最大的出口市場，台灣對美國出口成長78％、對新南向國家出口成長30.5％，代表台灣拓展多元市場、跟各國深化經貿關係的成果。

賴清德期待，透過「民主＋經濟＋科技」的加值效應，讓台灣與民主夥伴，一起強化供應鏈韌性及經濟韌性，台灣具有領先全球的半導體先進製程及強大的IC設計實力，也積極迎向AI時代，布局矽光子、量子科技、機器人等三大關鍵技術研發，不論是打造全球半導體非紅供應鏈，或是引領世界科技發展，台灣都不會缺席。

賴清德也指出，台海和平穩定是世界安全和繁榮的必要元素，面對地緣政治快速變化、非傳統威脅及灰色地帶侵擾加劇，台灣有決心維護區域和平穩定，也願意與民主陣營肩並肩發揮嚇阻力量，靠實力求得和平。

賴清德說明，台灣提出國防特別預算、擴大對國防的投資，按照北約標準，今年度國防預算占GDP 3.32％，預計在2030年前達到GDP 5％，台灣要加速建構不對稱戰力、大力提升全社會防衛韌性，因應各種威脅與挑戰。

賴清德指出，台灣未來不只要在各領域組國家隊，持續壯大國家實力，更要組國際隊，繼續跟各國發揮團結的力量，讓世界更加穩定繁榮、永續發展。

波蘭前總統華勒沙：共產主義面臨瓶頸、阻礙世界發展

波蘭前總統華勒沙致詞則指出，和平的戰鬥方式比動用武力更有效，他在他曾經戰鬥的時代，一度以為只有原子彈能終結戰爭，但在21世紀他們見證了和平也能解決問題。

華勒沙表示，在他的時代，革命見證了共產主義、二次世界大戰、二元對立的世界面臨瓶頸，且阻礙世界的發展，因此他們的世代才會追求改變，我們必須重整這個世界，以正視這3個問題，沒有比玉山論壇更好的場合去討論此事。

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