青年婚育租屋支持擴大 劉世芳：今年提供超過1000戶

立法院內政委員會，內政部長劉世芳出席。（記者王藝菘攝）

立法院內政委員會今日邀請內政部進行業務報告，內政部長劉世芳強調，將持續推展「青年婚育租屋協助支持專案」，2025年中央興辦社會住宅已釋出1022戶婚育宅，今年將擴大到9個縣市、提供超過1000戶，並延長育兒家庭承租年限最高達12年。

劉世芳表示，「住宅法」修正案已於今年3月4日公布，將擴大青年及婚育家庭居住照顧，明定社會住宅至少20%出租予新婚2年內或育有未成年子女家庭；以及建置社會住宅申請登記平台，以利民眾掌握全國社會住宅招租資訊等規範。

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劉世芳說明，內政部將據以落實，持續運用多元興辦社會住宅、社宅包租代管、租金補貼等政策，實質減輕民眾居住負擔，並將持續與各地方政府共同努力，滾動調整居住協助措施，讓所有民眾都能獲得最適切的照顧。

營造安心成家環境方面，劉世芳指出，持續推展「青年婚育租屋協助支持專案」，2025年中央興辦社會住宅已釋出1022戶婚育宅，今年將擴大到9個縣市、提供超過1000户，並延長育兒家庭承租年限最高達12年。另搭配包租代管社會住宅育兒安全設施補助及放寬300億元租金補貼申請資格、提供補貼加碼等措施，打造婚育民眾最有力的支持系統。

推動都市更新復能部分，劉世芳則說，因應我國住宅老化、高齡化社會的雙重挑戰，推出「老宅延壽機能復新計畫」，將於2027年底前投入50億元韌性特別預算，協助約2至3萬戶民眾，整修30年以上4至6樓公寓及6樓以下透天住宅室内外環境，讓老屋蛻變為符合全齡生活機能的友善住宅。

劉世芳說，內政部已陸續在人口稠密及老舊住宅密集的地區舉行15場次巡迴說明會，與民眾充分對話，具體實踐在宅老化、在地安老的承諾與責任。

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