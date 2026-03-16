一年緝獲3萬多名詐欺犯！內政部：查扣不法所得超過68億元

立法院內政委員會，內政部長劉世芳出席。（記者王藝菘攝）

立法院內政委員會今日邀請內政部進行業務報告，內政部長劉世芳指出，「詐欺犯罪防制中心」於2025年11月7日正式成立，去年2025年共緝獲犯嫌3萬餘人、查扣不法所得超過68億元。

劉世芳表示，「詐欺犯罪防制中心」由任務編組升級為法定單位，並擴大組織編制，新設詐欺偵查隊，整合跨部會橫向協作量能，打造更快速、更精準的聯防機制。

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劉世芳指出，2025年共緝獲犯嫌3萬餘人、查扣不法所得超過68億元，並透過與超商、銀行合作，攔阻137億餘元，斬斷詐騙金流，攜手守護人民財產安全。

此外，「詐欺犯罪危害防制條例」修正案已於今年1月21日公布施行，除精進司法警察機關與金融、虛擬資產業者協作機制，並擴大高額財產犯罪處罰適用範疇、加重刑度及納入禁奢條款，強化填補被害人損害，嚴懲詐欺犯罪，在完善法制支援下，提升第一線人員執法效能。

劉世芳說，在組織犯罪防制方面，內政部持續強化打擊幫派組織涉及毒品、詐騙、賭博及高經濟價值產業的活動，同步加強洗錢防制與地下金流查緝。

劉世芳表示，2025年累計查緝幫派組織762個、犯嫌4997人，查扣不法所得達122億餘元；而在非法槍械防制方面，透過法制與執法並進，共查獲槍砲案件998件及非法槍械792枝。

他強調，為消弭國內毒品問題，全力良解毒品供應鏈，2025年共查獲4萬7000餘件，毒品總重1萬3000餘公斤，並破獲多處製毒與分裝場；另對於近期快速增長的新興毒品與毒駕威脅，內政部通令全國各警察機關自2025年11月20日起正式啟動「毒品唾液快篩試劑檢測」執法策略，截至今年2月底止，計查獲疑似毒駕案3230件。

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