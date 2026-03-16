賴總統提日本殖民為東亞共榮 蕭旭岑氣喊：背離民族情感

國民黨副主席蕭旭岑（右）接受廣播節目專訪。（記者林欣漢翻攝）

今年是總統直選卅週年，總統賴清德日前出席「台灣總統直選卅週年 民主韌性研討會」時提到，回顧台灣數百年的歷史，統治者的重心往往不在台灣，日本殖民台灣則是為了推動東亞共榮圈；國民政府來台後，台灣也被視為反攻大陸的跳板，「尤其對待台灣人民比殖民台灣的日本還要差」。國民黨副主席蕭旭岑今日表示，這個發言讓他非常驚訝，幾乎可以用驚世駭俗來形容。

蕭旭岑指賴總統不只是媚日、戀殖而已，居然打從內心認同「大東亞共榮圈」這個日本軍國主義的符號。「這樣的言論，已經有失去當中華民國總統資格的疑慮，而且背離了民族情感」。

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蕭旭岑說，看到這個新聞時內心非常沉痛，雖然不贊成賴總統許多施政，但因為認識多年，願意相信他只是意識形態的問題，人品還有一些正面值得稱讚之處，但是沒有想到這個發言讓他非常驚訝，幾乎可以用驚世駭俗來形容。

蕭旭岑指出，中華民國總統面對日本殖民那段歷史，應該是要面對歷史、就事論事、恩怨分明，跟現在的日本政府保持友好、與日本人民保持友善，可是絕對不能忘記過去50年那段被殖民的歷史。

蕭旭岑表示，原來我們的總統不只是媚日、戀殖而已，居然打從內心認同「大東亞共榮圈」日本軍國主義的符號，竟然被賴總統拿來當成正面的詞彙看待，這是一個很危險的訊號，這樣的言論，已經有失去當中華民國總統資格的疑慮，而且背離了民族情感。

蕭旭岑說，台灣多少先賢先烈在抗日過程中犧牲性命，多少日本人屠殺原住民、台灣人的歷史，以中華民國總統的身分發表附和、孺慕日本軍國主義的言論，根本是背棄中華民族、台灣，對不起羅福星、莫那魯道等當年為了對抗日本殘暴的統治犧牲生命，現在說這種話對得起這些人嗎？實在是令人瞠目結舌。

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