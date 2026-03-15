強化災害應變 全台368處籌組「防災協作中心」

內政部長劉世芳。（資料照）

為強化我國各縣市鄉鎮防災韌性，內政部今日表示，直轄市、縣（市）政府已於去年3月31日前協助全國368處鄉鎮、市、區公所完成防災協作中心籌組。未來防災協作中心將扮演銜接政府與民間力量的重要節點，不僅強化基層災害應變能力，也促進地方社區之間的互助合作，形成穩定且具韌性的在地防救災網絡。

內政部說明，未來防災協作中心將扮演銜接政府與民間力量的重要節點，希冀透過鄉鎮、市、區公所邀集轄內之既有志工及防災士、發展協會、韌性社區、志願者組織，以及居住地在轄內之志願者團體組織、替代役等，可在災害發生時協助各公所執行疏散撤離、避難收容處所開設及營運及物資發放等任務。

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防災協作中心 內政部每處補助110萬

為使防災協作中心運作順遂，內政部說，本部已爭取「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」115年度全額補助防災協作中心建置防救災緊急維生設備經費4億480萬元，每處防災協作中心110萬元。補助各直轄市、縣市政府用以補足防災協作中心資訊設備、供電及照明設備、儲物設備、事務用品、個人防護裝備、支援避難收容設施及自用緊急物資，以持續強化民間自助互助防救災量能。

此外，內政部表示，本部今年1月21日業已召開「115年各直轄市、縣市政府建置防災協作中心防救災緊急維生設備計畫草案」、「防救災緊急維生設備建置補助作業原則草案」及「防災協作中心防救災緊急維生設備必要及建議項目清單草案」會議，邀集各直轄市、縣市政府及4名專家學者共同討論研商完竣。

內政部強調，補助作業原則已參考縣市會後意見修正完畢，刻正進行簽陳發布作業。另將函請各地方政府確認補助設備建議項目清單與防災協作中心現有設備項目，俾利賡續協助地方政府辦理採購作業。本案全國22直轄市、縣市政府均需協助所屬鄉鎮、市、區公所建置防災協作中心防救災緊急維生設備。

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