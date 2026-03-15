看好藍白合邀李四川上直播？館長：我願意

網紅「館長」陳之漢今受訪被問及是否想邀請國民黨新北市長參選人李四川上他的直播？館長表示，無論藍、綠、白他都歡迎。（記者黃政嘉攝）

網紅「館長」陳之漢今天首次到新莊「開箱」，參觀民眾黨新北市長參選人黃國昌的競選總部，針對是否邀請國民黨新北市長參選人李四川上直播？館長說，「我願意」，無論藍、綠、白他都歡迎，並嗆「綠的絕對不敢來」，國民黨現在是友軍，尤其藍白合，他非常看好，「只要能贏民進黨，什麼我都配合」。

館長說，他對李四川的印象，主要就是輝達（落腳台北市）這件事，相信很多台灣人也是因為這件事才認識李，大家覺得李四川很有Guts（勇氣），然後綠媒開始曝光、說李四川壞話，大家才開始注意到，「我覺得川伯是一個很好的候選人，當然最終我相信藍白之間會有一個很公平的比賽」，黃國昌也說，誰贏了就挺誰，就這麼簡單。

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媒體問到，是否想同時邀請黃國昌、李四川一起直播，進行政策辯論？

館長回應，他再詢問雙方意見，「也不一定要弄得這麼火藥味，也可以反過來說，有一天他們兩個若PK完了後，雙方都融入了之後，也可以一起來，這也是蠻好的方式，不論誰贏、誰輸，雙方一起來，互相拉票」。

網紅「館長」陳之漢今受民眾黨主席黃國昌邀請，首次到新莊「開箱」參觀黃國昌的新北市長競選總部。（記者黃政嘉攝）

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