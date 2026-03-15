新北市長藍綠參選人首同框 蘇巧慧喊「為新北加油」李四川微笑回應

國民黨新北市長參選人李四川今晚首度與民進黨新北市長參選人蘇巧慧在「三重果菜市場平安宴」同場現身，2人逐桌敬酒時一度同框並握手寒暄。（記者羅國嘉攝）

2026選戰升溫，新北市長選舉備受關注。民進黨推出立委蘇巧慧參選，國民黨則徵召前台北市副市長李四川出戰。李四川3月11日獲藍營徵召後，今（15日）晚首度與蘇巧慧在「三重果菜市場平安宴」同場現身，2人逐桌敬酒時一度同框並握手寒暄，蘇還笑喊「大家一起保佑，為新北加油」，李四川則微笑回應，現場氣氛熱絡。值得注意的是，2人當天在地方活動約有6場行程重疊，多數時間仍呈現「同場不同框」，直到晚間平安宴才出現短暫互動。

三重果菜市場福德宮建廟30週年，今舉辦平安福宴晚會，新北政壇藍綠重量級人物接連到場。國民黨副主席李乾龍、新北市長侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川、民進黨新北市長參選人蘇巧慧、民進黨立委李坤城與地方議員們到場。

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侯友宜晚間約7時抵達會場致詞，隨後到後方參拜後離場。侯友宜表示，近年來他一直有個願望，就是在果菜公司轉型過程中，希望能以「平面式」解決相關問題，同時確保營運不中斷，這也是大家共同的目標。今年經過議會、理事會與市府討論後，方向已相當明確，就是在營運不中斷的前提下，以平面式推動果菜公司完成轉型。

侯友宜說，這項工作他會持續努力，也向大家報告，在他任內一定會提出明確方向，同時也會把棒子交給下一任。他並高喊，期待李四川未來能好好接棒、持續建設，讓原本好的基礎做得更好。

而李四川約7點30分到並場逐桌敬酒，蘇巧慧則於晚間8點抵達。蘇巧慧到場時，侯友宜已離開現場，蘇巧慧與正在敬酒的李四川在會場動線上相遇，2人握手寒暄，這是李四川宣布參選後首度與蘇巧慧同場互動。

李四川致詞表示，自己過去曾在台北縣、新北市服務，之後到高雄與台北市，如今希望再回到新北市為大家努力，懇請鄉親年底選舉繼續支持，並協助國民黨提名的議員候選人拉票，讓大家都能高票當選。

蘇巧慧則說，自己是最早宣布參選、最早提出政見的人，也已踏遍新北每個角落，一步一腳印提出願景與政策，這是對選戰負責任的態度。她也特別感謝「新北隊」的支持，包括地方民代在基層整合民意、共同討論，才能提出免費營養午餐、長者假牙補助與敬老卡升級等6大福利政見，未來也會和新北隊一起努力，讓新北持續升級。

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三重果菜市場福德宮建廟30週年，今舉辦平安福宴晚會，新北政壇藍綠重量級人物包括國民黨副主席李乾龍（左2）、新北市長侯友宜（右2）、國民黨新北市長參選人李四川（中）、民進黨立委李坤城（左1）皆出席。（記者羅國嘉攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）與同籍議員顏蔚慈（左）、新北市議員參選人陳俊維（右）逐桌敬酒。（記者羅國嘉攝）

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