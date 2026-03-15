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    首頁 > 政治

    國民黨高雄新春團拜暨志家人姊妹會 張博洋：中共自家人？

    2026/03/15 21:37 記者王榮祥／高雄報導
    國民黨高雄黨部今舉辦新春團拜暨志家人姊妹會，高市議員張博洋質疑是否中共自家人？（記者王榮祥翻攝）

    國民黨高雄黨部今舉辦新春團拜暨志家人姊妹會，高市議員張博洋質疑是否中共自家人？（記者王榮祥翻攝）

    國民黨高市黨部今舉辦新春團拜暨志家人姊妹會，黨主席鄭麗文呼籲全黨支持柯志恩！高市議員張博洋三問柯志恩，說清楚是「志家人」還是「中共自家人」？

    張博洋表示，柯志恩參選至今都對於黨中央反美親中的作為採取低調不談的態度，整場選舉主軸跟黨中央完全是兩條平行線，很明顯柯清楚知道黨中央作為會影響地方選情，但如今鄭麗文親自南下站台，柯委員不應再閃躲，應把外界質疑講清楚。

    張博洋質問柯志恩，黨主席鄭麗文積極推動跟習近平見面，你是支持？反對？還是也想同行呢？鄭麗文指揮國民黨大軍阻擋對美軍購，破壞台美關係，弱化國防，身為美國媽媽是支持？反對？還是打算為虎作倀呢？

    張博洋進一步追問柯志恩，鄭麗文賣力的帶著國民黨往中國靠攏，幾乎可篤定是今年地方選舉的票房毒藥，會再次找她來站台？還是會繼續迴避鄭麗文跟中國糾纏不清的問題？

    張博洋公開質疑，柯志恩台上跟高雄鄉親喊「志家人」，旁邊卻站著「阿共的自家人」，這算不算是一種詐騙呢？

    國民黨主席鄭麗文今南下高雄參加市黨部新春團拜暨志家人姊妹會。（記者王榮祥攝）

    國民黨主席鄭麗文今南下高雄參加市黨部新春團拜暨志家人姊妹會。（記者王榮祥攝）

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