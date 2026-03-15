打槍台中市府「機場轉輕軌」 何欣純：捷運橘線延伸清水一車到底

民進黨台中市長參選人何欣純（右3），今出席海線活動。（圖由何欣純提供）

台中捷運橘線（機場捷運）規劃引發關注，民進黨台中市長參選人何欣純今天出席海線活動時表示，未來若有機會承擔市長責任，將全力推動「橘線延伸清水」，對於現行市府提出的「機場轉輕軌」方案，何欣純主張海線居民不該被迫多一次轉乘，並認為不應有差別待遇，海線清水民眾應享有公平的交通服務。

何欣純指出，市府目前規劃中的捷運橘線僅止於清泉崗國際機場，未能真正深入清水市區，對長期承擔台中產業發展重任的海線地區而言，更顯不公平。她直言，在立法院與蔡其昌聯手向交通部成功爭取橘線延伸到清水的評估規劃預算，若機場到清水間僅以輕軌接駁，形同要清水鄉親進市區還得「先下車、再換車」，不但拉長通勤時間，也徒增交通成本，應傾聽地方民意，完整的將捷運橘線延伸清水一車到底。

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何欣純強調，交通建設不能厚此薄彼，更不能讓海線市民覺得自己是二等公民。藍線已服務梧棲、沙鹿、龍井及市區，橘線若只到機場卻不進清水，最後一哩路斷掉，無法真正回應地方需求。主張橘線應從清泉崗機場再往清水延伸，讓民眾能夠一車直達市區，免除轉乘不便，才是真正完整的交通建設。

何欣純表示，若未來進入市府，將傾聽民意，與中央對接、強化協調，加速推動海線鐵路雙軌化與相關重大交通建設，徹底改善海線聯外條件。呼籲交通建設應回到市民需求本身，清水不該被排除在捷運路網之外，市府應傾聽在地民意，全力為地方發展努力。

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