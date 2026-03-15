藍白擬推「晶片國安法」等3爭議法案 經民連：恐阻礙經濟轉型

經濟民主連合召集人賴中強（前）。（資料照）

行政院長卓榮泰10日表示，院方目前已盤點新會期逾51項「優先法案」，光國安領域就有13案；然受制立法院國、眾在野黨團人數優勢，諸如軍購特別條例、陸海空軍刑法等均遭杯葛，同時，國民黨立委擬推「離島建設條例」、「晶片國安法」等爭議修法，遭民團批「負面國安法案」，引中共介入之餘還恐破壞台美關係，漏洞不減反增。

經濟民主連合召集人、律師賴中強針對近期藍白與執政黨在國安相關法案上的攻防，分別就「離島建設條例」、「晶片國安法」及政府推動的「陸海空軍刑法」等法案修法提出評論。

請繼續往下閱讀...

針對國民黨立委陳玉珍推動的「離島建設條例」修法，賴中強指出，該案從前（2024）年起即持續提出，修法構想包含設立離島醫療特區、離島自貿區以及調整重大建設核定權限等內容。

他認為，若允許中國觀光客赴金門進行醫療旅遊，或透過自貿區讓中國商品在金馬地區「洗產地」再出口至美國，恐涉及經貿與國安風險；此外，若將重大建設的核定權限下放地方，也可能為金廈大橋等爭議性建設鋪路。賴中強因此批評，此類法案並非強化國安，而是可能對國安造成負面衝擊，若藍白憑藉國會多數強行通過，社會應支持行政院長拒絕副署。

其次，針對藍委領銜提案的「晶片國安法」修法，賴認為，該法案主張將企業高階製程赴美投資納入立法院審查與限制，實質上可能阻礙台積電等企業赴美布局。

他說明，台積電投資美國與台美貿易談判及產業合作架構密切相關，若透過立法加以限制，恐導致台美貿易談判成果受阻，甚至破壞台灣產業鏈逐步轉向歐美日民主國家的戰略方向，恐阻礙我國經濟、產業轉型；綜觀而言，在野黨所推法案不只沒有在補正國安漏洞，實則還可能是在為國安「扣分」，弊大於利的結果並不為外界所樂見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法