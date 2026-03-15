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    首頁 > 政治

    藍新竹縣長初選政見會 徐欣瑩拋「雙AI治理」 陳見賢提「均衡發展」

    2026/03/15 18:29 記者廖雪茹／新竹報導
    立委徐欣瑩拋出「雙AI治理藍圖」。（徐欣瑩團隊提供）

    立委徐欣瑩拋出「雙AI治理藍圖」。（徐欣瑩團隊提供）

    國民黨新竹縣長黨內初選，今天下午舉辦電視政見說明會，立委徐欣瑩率先發表政見，拋出「雙AI治理藍圖」，以溫暖人情的「有愛的Ai心」加上效率精準的「科技的AI腦」，要帶領新竹縣全面升級；新竹縣副縣長陳見賢則是提出「均衡發展的施政藍圖」，從文化傳承、人工智慧治理、社會福利到交通建設，要打造新竹縣下一階段的發展基礎。

    兩選將今天在政見會上首度正面交鋒。徐欣瑩率先發表，她說，這不僅是發表政見，更是一份「守護新竹縣」的邀請，為了守護國民黨改革火種與新竹縣的清白，以及未來10年的城市發展，她要為城市按下升級按鈕，正式拋出「雙AI治理藍圖」：「有愛的Ai心」和「科技的AI腦」，透過雙核驅動，將新竹縣打造成一座世界級的科技首都。

    徐欣瑩表示，在教育政見方面，她將增加幼兒園與2歲專班名額，並布建臨時托嬰托育系統，讓年輕家庭安心養育。對於中小學生，她主張讓孩子從小受AI教育薰陶，實現「人人有平板」。接著，她拋出敬老愛心卡由500元加碼至1000元，並開放生活消費使用；針對所得稅20%以下的 65歲以上長者，全面補助健保自負額。為守護偏鄉健康，將推動「AI遠距視訊醫療」與「AI醫療專車」，以打破城鄉醫療落差。

    徐欣瑩說，針對交通噩夢，她主張建立「AI 全動態交通流控系統」、「AI智慧停車」及「AI智慧公車路網」，並加速推動楊梅到頭份高架道路、竹北交流道改善工程、經國橋道路改善工程、台1線替代道路、湖口第二交流道及楊文科縣長規劃的「十大交通建設」等重大交通基礎建設。

    陳見賢表示，為打造新竹縣均衡發展的施政藍圖，承諾上任後將以「區域平等、全民共榮」的治理核心價值。在文化政策方面，他提出「青年接棒、在地培力、客庄品牌、數位典藏」4大策略。科技政策也提出4大方向，包括設立「AI科學教育館」、建置政府「通用型巨量資料庫」、推動中小企業AI轉型媒合計畫，以及建立下一代AI人才培育體系。

    陳見賢說，他將推動「樂齡安居」政策，包括提供智慧輔具補助、敬老愛心卡升級擴大使用彈性，可至農會、長照專車、復康巴士、藥局等服務。在育兒與教育政策方面，他提出新生兒補助加碼政策，並持續擴充公托量能、強化早療與兒少保護網絡、完善夜間兒童醫療與課後照顧服務。

    陳見賢說，新竹縣每日通勤需求龐大，科學園區約8.8萬人次、湖口工業區約1.9萬人次，交通改善是縣政最重要的民生課題。交通方面他研擬「竹縣交通456」計畫，包括推動4大交流道改善、5項人本交通措施，以及6捷運級公車路網，並普及低底盤公車服務，提升公共運輸效率與行人安全。

    新竹縣副縣長陳見賢提出「均衡發展的施政藍圖」。（陳見賢團隊提供）

    新竹縣副縣長陳見賢提出「均衡發展的施政藍圖」。（陳見賢團隊提供）

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