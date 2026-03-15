對李貞秀提「當選無效之訴」無望？ 官員：不能指鹿為馬

中配李貞秀雙重國籍爭議延燒，立委參選資格也有疑慮，明天她將在內政委員會質詢，首次與內政部長劉世芳正面對決。（資料照）

中配李貞秀雙重國籍爭議延燒，立委參選資格也有疑慮，明天她將在立法院內政委員會質詢，首次與內政部長劉世芳正面對決。針對民進黨政府提名的中選會副主委、委員被提名人遭藍白封殺，僅通過藍營推薦人選，將影響提出當選無效之訴？官員今日受訪表示，李貞秀違反「國籍法」、兩岸人民關係條例，違法事實非常明確，主管機關須依法行政，總不能「指鹿為馬」。

李貞秀就任立委，至今未放棄中華人民共和國國籍，內政部已發函立法院要求解職；且李女登記參選時有中國和台灣「雙重戶籍」，陸委會已認定不具有立委參選資格。

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行政院日前表明，在該名立委合格資格尚未確認前，任何資料、機密資料等，各部會一律不予提供。中配要依照中華民國的法律，嚴謹的取得必定要有的條件、資格。

立法院上週召集朝野協商，立法院長韓國瑜卻認為，相關事實釐清及司法最終判決前，有鑒於李貞秀已完成就職宣誓，其立委身分及職權行使，應予以尊重。

熟稔兩岸法律的官員表示，行政院已經做出決定，既然行政部門是一體的，機關須依法行政。李貞秀明顯違反國籍法、兩岸條例，之後可能會被提當選無效之訴，雖然立法院裁示要尊重職權，但要如何尊重？該案就是依法行政。

此外，立法院日前進行中選會人事同意權案投票，中選會主委被提名人游盈隆及藍白推薦的中選會委員李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人獲得同意；民進黨政府推薦的副主委被提名人胡博硯、委員被提名人黃文玲、陳宗義3人遭到否決。

關於特定的中選會委員被提名人遭封殺，未來是否影響政府對李貞秀提出當選無效之訴？官員強調，李貞秀登記參選時有「雙重戶籍」，2025年3月才繳交除籍證明，違反兩岸條例第9條之1、第21條是非常明確的，無論中選會委員的黨派立場如何，總不能「指鹿為馬」。

官員指出，中選會是獨立機關，希望主管機關依照法律面、事實面「依法行政」。即使是國民黨執政，也要從法律和事實做認定，不能違法護航，如果最後選擇不處理，不願提出當選無效之訴，也要跟社會各界交代。

官員質疑，如果不依法行政，不對李貞秀提出當選無效之訴，總要給社會一個說法，其他行政機關也想知道，你不依法行政的理由是什麼？

他強調，若中選會委員認為沒有違反兩岸條例，必須讓外界知道原因及法律依據，而且不只兩岸條例，李貞秀還違反「國籍法」，應該尊重內政部所做的決定。

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