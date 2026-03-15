跑行程落後蘇巧慧、李四川？ 黃國昌：3/14必須在「她」身邊

2026新北市長民眾黨參選人黃國昌（右）今受訪，面對是否擔心在跑行程落後民進黨參選人蘇巧慧、國民黨參選人李四川？他回應，每個人面對選舉時，都有各自的步調，而3月14日對他來講是很重要的日子，「我必須要在她的身邊」。（記者黃政嘉攝）

新北市年底九合一選舉開打，2026新北市長選舉，民進黨參選人蘇巧慧與國民黨參選人李四川昨天參加2場活動「同場不同台」，包括新北市雲林同鄉會、土木技師公會會員大會，皆未看見民眾黨參選人黃國昌，黃今受訪，面對是否擔心在跑行程落後？他回應，每個人面對選舉時，都有各自的步調，藍白共同政見記者會因故延到昨早舉行，而3月14日對他來講是很重要的日子，在他生命中最重要的人，最需要的時候，「我必須要在她的身邊」。

黃國昌今邀館長陳之漢到新莊參訪他的新北市長競選總部前接受媒體聯訪，對於跑參選行程一事，黃國昌回應，他覺得每個人在面對選舉的時候，都有各自的步調，也有各自關注的部份，譬如到目前為止，相信他是針對新北市的市政藍圖召開政策記者會最多的候選人。

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黃國昌停頓數秒後再說，昨天的（藍白共同政見）記者會，本來是3月13號就要舉行，因為跟立法院的行程衝到，所以延到14號，「3月14號對我來講是很重要的日子，剛好現在在我的生命裡面，最重要的人，我必須要陪伴她，14號我本來是整天要空出來，不過因為跟國民黨共同政見發表的事情，真的不能再延了」，沒有辦法，還是排到昨天早上，早上結束後，只能跟大家說，因為有些是自己的私事，昨天在我生命中最重要的人，最需要的時候，我必須要在她的身邊。

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