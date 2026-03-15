民進黨議員亂貼競選文宣在民眾車子上？ 本人被釣出揭「疑點」！

15日傳出有民進黨議員將競選宣傳貼紙貼到民眾的車子上，引發熱烈討論，本尊被釣出回應曝光「真相」。（圖翻攝自Threads）

年底將舉行九合一選舉，地方上民意代表開始廣發競選文宣，但今天（15日）卻傳出有民進黨議員將競選宣傳貼紙貼到民眾的車子上，引發熱烈討論，本尊被釣出回應曝光「真相」，讓網友大讚！

一名網友今天在Threads上PO照，可以看到一輛汽車被貼上「中壢區市議員侯選人黃崇真」的競選貼紙，原PO生氣表示「是哪一位民進黨議員把這個貼在我家車子上啊，水準在哪？現在缺票缺成這樣子了是吧！」

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不過原PO的照片馬上被人揪出亮點，貼紙上還有一行「茶樹精油乾洗手」，可能是競選小物上的貼紙被撕下來，網友們紛紛吐槽：「建議報警，說不定是賴清德親自指示把標籤特地從乾洗手撕下來再貼你車上」、「你去報警調監視器，是他們做的就去檢舉，不用跟大家報告，放心我們挺綠但是非分明，不會去喊清清白白」、「要貼也貼正常文宣，怎麼可能貼乾洗手標籤啦」、「如果是自己自導自演倒霉一輩子兼長痣瘡破掉」。

貼文還釣出現任桃園市議員黃崇真本人回覆：「這是四年前的產物，竟然有人把絕版品珍藏到現在還拿出來貼在您的車上，實在是抱歉。不過車子有點髒，貼之前還有用手擦一擦，真的很有心，撕掉貼紙的乾洗手還是可以用，希望他有把用髒的手洗乾淨。」

鄉民看到後紛紛表示，「被本尊打臉了，白藍網軍就是說謊讓人看不起」、「強烈建議直接提告，澄清台灣法治亂象」、「笑死，拿四年前的東西出來潑髒水」、「不愧是雜草，造假抹黑技術爛到不行」、「建議立案調查，到時候就知道誰在裝了」、「趕快去報案調錄影帶，不然我懷疑有人栽贓」、「這種自導自演的造謠小草仔，看了就討厭」。

當然留言區也有藍白支持者附和原PO，批評黃崇真亂貼東西，黃崇真直球回擊：「他是在影射我們亂貼他的車子，他可以報警看看是誰貼的，我也是可以報警的那一位，你確定你要害他嗎？」

15日傳出有民進黨議員將競選宣傳貼紙貼到民眾的車子上，引發熱烈討論，本尊被釣出回應曝光「真相」。（圖翻攝自Threads）

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