民進黨桃市議員初選民調明開跑 基北北桃湧言會齊聚力挺黃瓊慧

立委林楚茵、基隆市議員鄭文婷及剛完成初選的湧言會新人劉品妡、郭凡等人，一同到桃園陪同市議員黃瓊慧車掃，力拚初選過關。（記者鄭淑婷攝）

民進黨桃園市議員初選民調將於明（16）日展開，湧言會展現跨縣市大團結，今日下午號召基北北桃立委與多位議員組成「最強助選團」，陪同市議員黃瓊慧車隊掃街，助攻初選過關、爭取連任。

立委林楚茵率領台北市議員顏若芳、新北市議員李宇翔、基隆市議員鄭文婷，以及剛完成初選的湧言會新人劉品妡、郭凡一同到桃園陪同黃瓊慧車隊掃街，出發前多位里長也現身表達支持。

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黃瓊慧表示，她是現任的桃園市議員，這整個月都在為初選努力，議員也有正職的工作要做，她都利用大家上班之前及下班時間到各大路口宣講，告訴大家這3年來她做了什麼，也發現有很多人不知道桃園區要初選，因她邀請夥伴一起到桃園助陣，希望順利通過初選、爭取連任，為桃園市民服務。

她強調，明天就是黨內初選第1天，同時也是市長張善政施政報告，須要進行初選的議員等於是蠟燭兩頭燒，一邊要準備初選、一邊要準備質詢，她除了努力拚初選，議員工作還是最重要的。

林楚茵表示，基北北桃是一個共同的大生活圈，很多朋友在這4個地區工作、生活與通勤，就像湧言會北北基桃互相支援、團結一樣，希望喚起3直轄市+1縣市市民一起團結挺黃瓊慧初選過關，而黃瓊慧在社群平台具有高聲量、高知名度，在地方議題及議會問政的表現有目共睹，但民進黨制度非常公平，無論老將或新人一樣要初選，即使是優秀的老將也要通過初選這一關，因此他們特地合體支持黃瓊慧，希望把優質的人才推薦給市民，讓桃園持續向前發展。

立委林楚茵、基隆市議員鄭文婷及剛完成初選的湧言會新人劉品妡、郭凡等人，一同到桃園陪同市議員黃瓊慧車掃，力拚初選過關。（記者鄭淑婷攝）

立委林楚茵（中）率台北市議員顏若芳（左2）、新北市議員李宇翔（左1）、基隆市議員鄭文婷（右2），以及剛完成初選的湧言會新人劉品妡（左3）、郭凡（右1），一同到桃園陪同黃瓊慧（右3）車隊掃街。（圖由黃瓊慧團隊提供）

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