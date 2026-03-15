陳其邁拱謝震武選北市長！邱于軒：也許邁邁想自己選？

陳其邁拱謝震武選北市長！邱于軒分析也許邁邁想自己選？（記者王榮祥翻攝）

政壇傳聞高雄市長陳其邁拱知名律師謝震武選台北市長？國民黨高市議員邱于軒分析指出，這背後戰略佈局或許真相並不單純，也許邁邁是想自己選！？

邱于軒指出，比起黨外人選，陳其邁市長在民進黨內的參選資格與正當性絕對是首選，揮軍北上毫無門檻；且在接班梯隊中，陳其邁一直被視為最大的潛在實力者，若能攻下台北或在北部插旗，不僅能與中央分庭抗禮，更能直接在北部建立自己的子弟兵勢力。

請繼續往下閱讀...

她認為這是穩賺不贏的好棋，贏了可入主首都市長，輸了轉任行政院長，對其政治生涯來說，這確實是一步進可攻、退可守的妙棋；但她同時提醒陳其邁、是否忘了高雄才是您的「本」？誠懇建議陳其邁「不要忙著吃碗內、看碗外」。

邱于軒表示，目前的南部治理正隱藏著兩大危機，首先是福利大追加，錢從哪裡來？最近市府加碼許多福利，如國中小營養午餐免費、敬老卡額度暴增5倍，兩項利多追加預算就接近13億元，在財源未明情況下，未來會不會變成高雄財政的剛性沉重負擔？

其次是人才斷層，市政隱憂，因為高雄的精銳局處首長紛紛被借調中央，基層區長至今仍有許多是「代理」狀態，這種「人才流失」與「組織不穩」，直接影響的是市政執行力與地方服務的延續性。

邱于軒說，高雄市政如麻，建議陳其邁市長與其花心思在台北的政治盤算，穩固市政根基，才是真正的王道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法