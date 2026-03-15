如果台灣仍受日本統治...周軒列10點反擊翁曉玲：妳絕對不會當立委

國民黨立委翁曉玲。（資料照）

總統賴清德昨（14）日於「台灣總統直選30週年」研討會上，直言「國民黨政府來到台灣後，對待人民比日本殖民統治還差。」此話一出引發國民黨強烈反彈，藍委翁曉玲今（15）日強烈反擊，質疑「賴清德可能不是台灣人」，卻因引述錯誤的網路傳言，遭政治工作者周軒列點重砲回擊。

翁曉玲在臉書提出多項假設，質疑若台灣仍受日本統治，「台灣人民能與日本人平起平坐嗎？台灣人能上學讀書、普遍受國民教育嗎？台灣人均GDP可能超越日本嗎？創造世界經濟奇蹟嗎？台灣可能會有護國神山台積電、成為全球科技產業重鎮嗎？台灣人可能當總統、選出自己的民意代表嗎？」

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她更引述網路傳言稱，戰後許多日本人留在台灣，其後代人數多達百萬，其中不少人組成民進黨派系「新潮流」。翁甚至說，「看到賴清德不願見台灣光復，寧可被日本殖民統治的言行，讓人高度懷疑，他可能真不是台灣人！」

對此，周軒隨即發文狠酸「胡言亂語」，直言「翁曉玲大委員居然大言不慚地發表這種一看就是對岸炮製的假訊息，本來是要拐其他人的，居然拐到自己了嗎？群組傳來傳去居然變成自己相信的嗎？」他還引述台灣事實查核中心報告，指出該傳言有兩大錯誤，包括戰後留台日人後裔估算僅約6000人，而非400萬人；新潮流系源於1984年創刊黨外雜誌《新潮流》成員，且部分重要成員為外省第二代，更非傳言所稱台籍日裔身分。

周軒進一步對翁曉玲提出的假設列出10點反諷，包括228事件應該不會發生；台灣會超越四國成為日本列島的第四大島；日本最高峰不是富士山而是玉山；台灣大學也許還是台北帝國大學；陳澄波、湯德章、蔡鐵城、林茂生、王添灯、陳炘應該都不會枉死在國民黨的槍下或牢裡；WBC台灣能跟大谷翔平及山本由伸同隊；自己現在寫文章可能是用日文或英文；蔣中正、蔣經國應該不會在台灣當總統；林宅血案應該不會發生；翁曉玲絕對不會當立委。

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