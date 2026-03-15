京華城案宣判倒數 柯文哲籲賴清德：總統應團結國家非分裂國家

柯文哲（左）今到嘉義市為張啓楷（右）造勢。（記者王善嬿攝）

京華城案預計3月26日宣判，民眾黨黨主席柯文哲今在嘉義市受訪提到，司法不該成為有權力的執政者打擊在野黨的工具，經過他的案子，對台灣司法的社會信任度傷害很大，很多事不該做，一旦做了對社會的傷害不是一天可以解決，像大罷免，對台灣社會的分裂、對立傷害很大，一旦分裂、對立，要重新融合沒有想像的容易，呼籲賴清德總統自己要思考，國家戰略要儘量思考清楚，總統應要團結國家而非分裂國家。

柯文哲日前上網路節目「梅花新聞網」提到京華城案，強調從未向都市計畫委員會或公務員關說，他今再強調，都委會是個獨立行使職權的機關，他頂多說送都委會研議，最後都委會決議裡面沒一個人被處分，結果他被抓去關一年；京華城案目標是對準他，但是傷害太多無辜的人，包括李文宗冤獄，這個案子牽連太多無辜的人，這是司法應該要去反省。

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張啓楷表示，都委會委員都很專業，並非市長可影響的，且開會都錄影且公開、透明，柯文哲不可能將手伸入都委會。

針對9日委由律師遞狀聲請解除限制出境，赴日要參加兒子畢業典禮，日本議員上畠寬弘反對他入境日本，柯文哲說，這沒什麼，民主國家總是有各種聲音，他不覺得有什麼奇怪。

至於嘉義市長選舉，國民黨、民眾黨達成3月底前進行民調共推人選共識，是否擔心26日宣判影響張啓楷選情？柯文哲表示，不會吧，現在有各種猜測，很難回答假設性題目。

張啓楷說，這1年已經將案情說明清楚，這就是政治追殺，期待司法判決還給柯主席清白，也相信此案對嘉義市選情幫助是比較大，對他的民調也非常有信心。

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