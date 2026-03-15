桃市初選電話民調明登場！ 吳思瑤偕梁文傑挺子弟兵項柏翰

立委吳思瑤（左2）、陸委會副主委梁文傑（右2）齊站台推舉青年戰將項柏翰（中）。（記者李容萍攝）

民進黨桃園市議員初選電話民調將於3月16至22日登場，立法委員吳思瑤今（15）日上午攜手陸委會副主委梁文傑、桃園市議員許家睿及台北市議員陳賢蔚前往楊梅區，陪同參與黨內初選的項柏翰在市區車隊掃街，沿途向地方鄉親問候、拜託支持，為即將展開的電話民調全力衝刺。

吳思瑤表示，今天已是她第N次來到楊梅為項柏翰加油，項柏翰過去曾在她的國會團隊擔任主任，也曾於桃園市政府服務，對公共政策與地方事務相當熟悉，是一位專業、認真且值得信賴的即戰力。她提到，自己與梁文傑同樣出身幕僚世代，都是一步一腳印累積歷練，因此特地親自到楊梅為項柏翰站台推薦，希望讓更多鄉親認識這位優秀的年輕人才。

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吳思瑤強調，「思瑤出品，品質保證」，她相信項柏翰未來進入議會後，一定能為楊梅與桃園帶來更多建設與更好的公共服務，「楊梅最好的選項就是項柏翰！」

梁文傑則推薦項柏翰是他在台大政研所的學弟，是一位非常優秀的年輕人。柏翰曾在國會擔任助理，也在桃園市政府歷練，如今回到楊梅參選，可說是「十年磨一劍」，已準備好為地方與人民服務。他期待未來項柏翰能在楊梅為地方爭取更多建設，帶動楊梅持續發展。

包括立委鍾佳濱及沈伯洋下午2點30分、6點也都到楊梅，陪同項柏翰車隊掃街，沿途拜託鄉親在即將到來的電話民調期間多多接聽電話，給認真打拚的年輕人一個機會，讓項柏翰順利通過初選。

立委吳思瑤（右2）陪同項柏翰（中）掃街拜票。（記者李容萍攝）

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