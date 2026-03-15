經民連宣布續辦「台灣反侵略日歌唱節」 邀更多護民主群眾加入

首屆「台灣反侵略日歌唱節」在全場大合唱下順利落幕。（經濟民主連合提供）

昨（14日）為我國反侵略日，而為引起大眾對中國統戰的危機意識，多個民團舉辦首屆反侵略日歌唱節，結合表演、講演和民防，呈現多元並陳、共存共榮的社會韌性；而在首屆活動落幕後，主辦團體之一的經濟民主連合（下稱經民連）今日宣布將續辦第二屆反侵略日歌唱節，並進一步邀請更多反侵略、護民主、要建國、愛唱歌的台灣人加入。

經民連、台灣公民陣線等民團共辦、於台北市二二八公園舉行的首屆台灣反侵略日歌唱節，晚間在現場觀眾大合唱王明哲詞曲的「台灣魂」、搭配「戰鬥」及「建國」口號下順利落幕；同時宣布明（2027）年將續辦活動，邀請更多認同台灣主體性意識的人共襄盛舉。

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經民連會長賴中強表示，此次活動安排的「從民主追求到建國」四首歌組曲道盡台灣民主運動的艱辛，包含《臺灣議會設置請願歌》、《美台團團歌》、《勇敢的台灣人》，以及《台灣魂》，再再點出「台灣民主運動，不可能迴避獨立建國」的核心意旨。

賴中強重申，舉辦台灣反侵略日歌唱節，就是要效法愛沙尼亞歌唱革命，以歌聲傳遞台灣人的歷史反抗精神，以歌聲團結台灣各族群，以歌聲鼓舞彼此，為台灣將來最好及最壞的狀況做準備，同舟互助，無懼侵略！

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