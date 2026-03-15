為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    經民連宣布續辦「台灣反侵略日歌唱節」 邀更多護民主群眾加入

    2026/03/15 14:44 記者陳治程／台北報導
    首屆「台灣反侵略日歌唱節」在全場大合唱下順利落幕。（經濟民主連合提供）

    首屆「台灣反侵略日歌唱節」在全場大合唱下順利落幕。（經濟民主連合提供）

    昨（14日）為我國反侵略日，而為引起大眾對中國統戰的危機意識，多個民團舉辦首屆反侵略日歌唱節，結合表演、講演和民防，呈現多元並陳、共存共榮的社會韌性；而在首屆活動落幕後，主辦團體之一的經濟民主連合（下稱經民連）今日宣布將續辦第二屆反侵略日歌唱節，並進一步邀請更多反侵略、護民主、要建國、愛唱歌的台灣人加入。

    經民連、台灣公民陣線等民團共辦、於台北市二二八公園舉行的首屆台灣反侵略日歌唱節，晚間在現場觀眾大合唱王明哲詞曲的「台灣魂」、搭配「戰鬥」及「建國」口號下順利落幕；同時宣布明（2027）年將續辦活動，邀請更多認同台灣主體性意識的人共襄盛舉。

    經民連會長賴中強表示，此次活動安排的「從民主追求到建國」四首歌組曲道盡台灣民主運動的艱辛，包含《臺灣議會設置請願歌》、《美台團團歌》、《勇敢的台灣人》，以及《台灣魂》，再再點出「台灣民主運動，不可能迴避獨立建國」的核心意旨。

    賴中強重申，舉辦台灣反侵略日歌唱節，就是要效法愛沙尼亞歌唱革命，以歌聲傳遞台灣人的歷史反抗精神，以歌聲團結台灣各族群，以歌聲鼓舞彼此，為台灣將來最好及最壞的狀況做準備，同舟互助，無懼侵略！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播