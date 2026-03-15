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    首頁 > 政治

    國民黨新竹縣長初選政見會下午3:30登場 陳見賢、徐欣瑩首次交鋒

    2026/03/15 14:32 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣副縣長陳見賢。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣副縣長陳見賢。（記者廖雪茹攝）

    國民黨新竹縣長黨內初選，今天下午3點30分將舉辦電視政見說明會，新竹縣副縣長陳見賢與立委徐欣瑩兩選將，將首度正面交鋒，預計本月25、26、27日3天進行民調，3月28日舉行黨員投票。

    國民黨新竹縣黨部昨天召開新竹縣長黨內初選民調說明會。徐欣瑩辦公室發言人徐維遠今天表示，徐欣瑩團隊在昨天會中提出一項簡單而重要的原則：新竹縣人口最多的竹北市，其民意必須在民調執行中被真實、有效地反映；因此，主張應依照現行立法委員選區的劃分，將竹北市進行分區調查與加權。

    昨天這場民調說明會，由縣黨部代理主委邱國樑、中央黨部組發會副主委黃碧雲共同主持，討論執行細節；據了解，會議長達3個半小時，但最後未形成共識。新竹縣黨部則是強調，民調說明會由中央黨部主導。

    徐欣瑩辦公室表示，相信黨中央一定願意與時俱進，以更科學、更公平的方式回應新竹縣快速變動的社會結構。陳見賢團隊則是回應，遵守初選制度與黨中央的決策。

    國民黨新竹縣黨部表示，黨內初選政見說明會今天下午3點30分到4點，在北視第7頻道直播；今起到3月27日每天將於上午10點、下午4點30分、以及晚上9點30分，3個時間重播。

    立委徐欣瑩。（記者廖雪茹攝）

    立委徐欣瑩。（記者廖雪茹攝）

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